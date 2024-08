Auch „Sushi Tomo“ kommt Lukas Podolski öffnet Döner-Restaurant im Fashion Outlet

Speziell, das ist das Stichwort. Center-Director Nölkensmeier hatte zu Jahresbeginn im großen Merkur-Gespräch erklärt, das Outlet wolle seinen jährlich rund vier Millionen Besuchern „noch mehr Aufenthaltsqualität bieten“, die Gastronomie sei in diesem Zusammenhang „ganz wichtig“. Der Center-Boss sprach davon, dass im Herbst die beiden neuen Adressen öffnen sollen. Dieser Zeitpunkt scheint derzeit ehrgeizig. Denn in dem Rondell inmitten des Centers, in dem früher das Restaurant „La Place“ war und das seit einiger Zeit leer steht, sollen „Mangal Döner“ und „Sushi Tomo“ eröffnen. Ein Blick am Rondell durch Schlitze in der Verkleidung zeigt, dass dort aktuell alles kahl ist. Es gibt noch viel zu tun. Ob der Herbst gehalten werden kann oder die beiden Restaurants etwas später eröffnen, wollte das Outlet am Donnerstag nicht abschätzen.