Mainz : Touristen sollen das Flutgebiet im Ahrtal wieder besuchen

Mainz Rund ein Jahr nach der Flutkatastrophe: In ihrer Regierungserklärung hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer für eine Belebung des Tourismus im Ahrtal geworben.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat dazu aufgerufen, das vor einem Jahr zerstörte Ahrtal wieder zu besuchen. Das schrittweise Anlaufen des Tourismus in der Region sei wichtig für den Wiederaufbau, sagte sie am Mittwoch in einer Regierungserklärung zum Jahrestag der Katastrophe im Mainzer Landtag. Den Anwohnern der Region versprach sie, in Härtefällen könnten sie künftig Abschlagszahlungen im Umfang von bis zu 40 statt wie bisher 20 Prozent der Hilfssummen erhalten.