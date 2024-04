Ministerpräsidentin empfing Arbeitnehmervertreter Kahlschlag bei Tadano: Malu Dreyer schaltet sich ein

Große Sorge bereite auch die jüngste Ankündigung der Tadano-Demag-Führung in einer Betriebsversammlung, dass spätestens in drei Jahren eine Trendwende zu erreichen ist, oder die Standorte in Deutschland seien von Schließung akut bedroht, heißt es in dem IG-Metall-Rundbrief über da Treffen mit Ministerpräsidentin Dreyer (SPD): „Einer 197-jährigen Unternehmensgeschichte von Kranbau in Zweibrücken droht das Aus.“