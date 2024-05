Teil-Legalisierung von Cannabis in Deutschland Immer mehr Vereine wollen Cannabis anbauen

Sie heißen Bio Cannabis Club Breitseite Koblenz, Cannabis Social Club Mainz oder Cannabis Freizeit Verein Grüne Welle. Es sind alles Vereine, die in Rheinland-Pfalz in den vergangenen Wochen gegründet wurden, um ab dem 1. Juli beim Start als mögliche Anbaubauvereinigung für Cannabis dabei zu sein. Und es werden immer mehr: Zwölf Vereine, in denen der Name Cannabis vorkommt, sind bereits im Registerportal der Länder für Rheinland-Pfalz eingetragen. Mit Sitzen in Koblenz, Cochem, Mainz, Landau, Lambrecht, Bellheim, Wörth am Rhein, Diez, Neuwied, Idar-Oberstein und Schenkelberg.