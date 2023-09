Zweibrücker 7,8-Millionen-Euro-Projekt Wie die Mediothek gut bezahlbar werden soll

7,8 Millionen Euro würde nach einer ersten Kostenschätzung der Umbau des ehemaligen City-Outlets am Zweibrücker ZOB (Busbahnhof) in eine „Mediothek“ kosten. Eine Riesen-Summe, die für das hoch verschuldete Zweibrücken so natürlich nicht stemmbar wäre, wie Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) am Mittwochabend im Stadtrat und kurz davor in einer Pressekonferenz betonte. Aber: Eine Machbarkeitsstudie (erstellt vom Kulturberatungsunternehmen Actori aus München) hat nun ergeben, dass und wie die Mediothek doch zu verwirklichen wäre, ohne dass es die hoch verschuldete Stadt viel kostet.