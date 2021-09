Nur einer der beiden Träger folgt Beispiel der Stadt Zweibrücken : Luftfiltergeräte für Kitas? Kirchen entscheiden unterschiedlich

Zweibrücken Nicht finanzierbar, zum Coronaschutz nicht notwendig: Warum es in den protestantischen Kitas in Zweibrücken keine mobilen Luftreinigungsgeräte geben wird.

Die evangelischen Kitas dagegen erhalten keine Luftfiltergeräte. „Wir können das nicht finanzieren“, erklärt Dekan Peter Butz. „Es geht schlicht und einfach nicht.“ Die Katholiken, die in Zweibrücken nur noch eine Kita betreiben, hätten es einfacher als der Protestantische Kita-Verbund Zweibrücken, der 24 Einrichtungen in der Region betreibt, davon 12 in Zweibrücken. Die Evangelische Kirche der Pfalz stecke inzwischen „ein Viertel der gesamten Kirchensteuereinnahmen in die Kindertagesstätten“. Die Finanzkrise sei so groß, dass schon an Kirchenverkäufe gedacht werde. Wie auch der Zweibrücker Karlskirche, für die sich aber noch kein Interessent gemeldet habe.: „Auf Dauer werden wir die nicht halten können.“