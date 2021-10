Für evangelische Kitas in Zweibrücken : Spenden-Aktion für Luftfiltergeräte erfolgreich

Patrick Lang übergab vier Luftfiltergeräte an die Kita Papperlapapp in Ernstweiler. Nadine Morgenthaler nahm sie für die Kinder in Empfang. Foto: Nadine Lang

Zweibrücken Dank Bürger-Engagement können außer den städtischen und der katholischen auch die protestantischen Kitas in Zweibrücken ausgestattet werden.

Anfang September fiel nach monatelangem Hin und Her im Zweibrücker Stadtrat die Entscheidung, alle städtischen Kitas und Schulen bis Klassenstufe 6 mit mobilen Luftfiltergeräten auszustatten. Das schloss allerdings die kirchlichen Einrichtungen aus.

„Das war für uns inakzeptabel, dass die städtischen Kitas die Geräte bekommen, die kirchlichen Träger aber nicht“, erinnert Patrick Lang, der nicht nur (Grünen-)Mitglied im Stadtrat ist, sondern auch im Bezirkskirchenrat tätig und Presbyter der Kirchengemeinde Ernstweiler-Bubenhausen. Seine eigene Tochter besucht die kirchliche Kita Papperlapapp in Ernstweiler. Also suchte Lang mit Bürgermeister Christian Gauf (CDU) genauso das Gespräch wie mit Dekan Butz als Vertreter der Kirche. Gauf verwies als Finanzdezernent auf die jährlichen 2000 Euro, die jede Kita pro Gruppenraum zur freien Verfügung erhält. Doch die, so Lang, waren im September des laufenden Jahres ja schon so gut wie aufgebraucht. Außerdem wird mit diesem Geld die laufende Arbeit finanziert. „Nach beiden Gesprächen war klar: es kommt nix“, erklärt Patrick Lang.

Also gab es genau zwei Möglichkeiten: sich damit abfinden oder es selbst in die Hand zu nehmen. Gemeinsam mit seiner Frau Diana Lang, die sich im Förderverein der Kita engagiert, entschieden sie sich für Zweiteres und starteten am 15. September eine Spendenaktion in elf der zwölf protestantischen Kitas in Zweibrücken. Alle Kitas wurden per Mail informiert, es wurden Elternbriefe mit den Spendenkonten herausgegeben und dabei auch Großeltern oder Firmen angesprochen. Außerdem stellte sich Patrick Lang an zwei Tagen vor die Kita Papperlapapp in Ernstweiler. Auf diesem Weg kamen 700 Euro zusammen.

Obwohl die Eltern und andere natürlich für ihre Kita spenden konnten, galt von Anfang an das Solidaritätsprinzip. War in einer Kita Geld übrig, ging es an eine andere, bei der es fehlte. 31 Luftfilteranlagen mussten für die elf Kitas angeschafft werden. Dafür wurden 18 408 Euro benötigt. Dank vieler kleiner, aber auch einigen Großspendern (wie die Firma Shapefield aus Bexbach mit 4500 Euro oder Kinderschutzbund und Kindernothilfe, die sechs Geräte in Höhe von rund 4000 Euro finanzierten) kam bis Anfang dieser Woche ein beachtlicher Betrag von 17 258 Euro zusammen. Da die Spendenaktion noch läuft, ist Patrick Lang zuversichtlich, die fehlenden 1200 Euro auch noch zusammenzubekommen.

Nun geht es nach und nach an die Inbetriebnahme der Luftfiltergeräte. Am Montag gingen in der Kita Papperlapapp in Ernstweiler die ersten vier Geräte in Betrieb, Dienstag folgte die Kita Pusteblume in Oberauerbach. Jede Kita erhält pro Gruppenraum ein mobiles Luftfiltergerät, das laut Hersteller die Luft zu 99,7 Prozent von Viren, Bakterien und Allergenen reinigt. Die optimale Raumgröße liege bei 53 Quadratmetern. „Kein Gruppenraum ist größer“, erklärt Patrick Lang. Die Anlagen seien aber nicht nur im Kampf gegen Corona eine wichtige Investition, sondern auch im Bezug auf die anstehende Erkältungszeit – schließlich regelt das sogenannte „Schnupfenpapier“, dass Kinder bereits beim kleinsten Erkältungsanzeichen zuhause bleiben müssen. „Das ist unsere Hoffnung, dass die Kinder grundsätzlich weniger krank werden“, ergänzt Patrick Lang.

Bei den angeschafften Luftfiltergeräten handele es sich um die gleichen, die auch durch die Stadt angeschafft wurden und im Vorfeld durch das Bauamt geprüft wurden. Dabei wurde auch beachtet, dass die Bedienung möglichst einfach und der Stromverbrauch mit 85 Watt gering ist und somit auch keine immensen Kosten verursacht. Einmal im Jahr müsse ein Filterwechsel vorgenommen werden, die Kosten dafür belaufen sich auf 90 Euro pro Gerät.