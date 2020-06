Auflagen für Chöre und Orchester sind schwierig umzusetzen : Gelockert ist noch lange nicht normal

Zweibrücken Nicht jede Lockerung von Corona-Bestimmungen stößt bei den Betroffenen auf reine Freude. Die Chöre der Region jedenfalls verhalten sich mehr als zögerlich, obwohl sie nach der 9. Corona-Verordnung offiziell wieder Proben dürften. Hoch und schwierig zu organisieren sind die geforderten Auflagen.

„Juchu, wir dürfen bald wieder Chorproben abhalten und endlich wieder live zusammen singen.“ Wohl alle Chöre und Chorsänger warten schon lange sehnsüchtig auf diese Erlaubnis. Ebenso wie die Blasorchester. Doch die Begeisterung, die die Ankündigung der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer ausgelöst hatte, währte nicht lange. Die bittere Enttäuschung folgte auf dem Fuß, als die verbindlich geforderten Hygienemaßnahmen bekannt wurden: Ein Mindest-Sicherheitsabstand von drei Metern nach vorne und zur Seite, vier Meter Abstand zum Chorleiter und Proben im Regelfall nur an der frischen Luft ließen die erste Freude bei vielen rasch verblassen.

„Wir hatten gute Gespräche mit den Verbänden. Wir waren uns einig, dass unsere große und vielfältige Chor- und Musikvereinsszene Möglichkeiten braucht, ihre Arbeit wieder aufzunehmen. Das Infektionsgeschehen in Rheinland-Pfalz lässt dies inzwischen wieder zu. Aber wir müssen weiterhin strenge Hygiene- und Sicherheitsauflagen einhalten. Ich bin froh, dass auf Grundlage der Gespräche mit dem Landesmusikrat und dem Chorverband nun das Proben für Chöre und der Auftritt von Blasorchestern wieder möglich ist“, so Denis Alt, Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur.

„Der Altersdurchschnitt liegt bei fast 80 Jahren“, informierte der Vereinsvorsitzende, Roland Heitmann. Er freute sich besonders, dass selbst das 94-jährige Ehrenmitglied Alois Schönenberger munter und fröhlich erschienen war. Laut wurde überlegt, wie sich eine Probe auf dem großen Parkplatz am Waldrand in dem geforderten Abstand sinnvoll organisieren ließe, zumal die Singzeit von 30 Minuten nicht überschritten werden soll.

Sollte ausnahmsweise in einem Raum gesungen werden, muss nach einer Viertelstunde durchgelüftet, vor- und nachher alle Kontaktflächen desinfiziert werden. „Notfalls veranstalten wir noch mal ein Kaffeetrinken für Euch“, sagte Roland Heitmann. Er hatte, ebenso wie Wolf Rüdiger Schreiweis, regelmäßig Telefonkontakt zu den Chormitgliedern, um das Gemeinschaftsgefühl zu erhalten.

Für den ebenfalls im Sängerheim beheimateten Chor 2000, der an diesem Kaffee-Samstag eigentlich die Generalprobe für sein Jubiläumskonzert in der Contwiger Turnhalle hätte haben sollen, wird bei der nächsten Vorstandssitzung am kommenden Wochenende nach einer gangbaren Lösung gesucht. „Die angedachte Auto-Chorprobe wird wohl nicht mehr nötig sein“, vermutet Simone Blatt.