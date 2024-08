Ursache gefunden Loch in Hofenfelsstraße soll bis Freitag geflickt sein

Das Zweibrücker Sommerloch am Niederauerbacher Kreisel (wir berichteten) könnte schon Ende der Woche Geschichte sein. Das sagte Steffen Mannschatz, Abteilungsleiter Straßen und Betriebshof beim Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken (UBZ), am Mittwoch auf Merkur-Anfrage. Ursache für das Loch, das sich am Dienstag in der Hofenfelsstraße hinter dem Kreisel in Richtung Niederauerbach aufgetan hatte, waren zwei Schacht-Einläufe, erläutert er. Diese hätten sich offenbar mit der Zeit durch den Verkehr gelockert, so dass bei Regen Wasser und Sand in den Einlauf fließen und damit die Straße an dieser Stelle unterspülen konnten. Anfang der Woche verloren Trag- und Deckschicht dann den Halt und verschwanden in der Tiefe.