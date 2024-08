Strecke gesperrt Loch am Niederauerbacher Kreisel

Am Dienstag war es plötzlich da: Am Niederauerbacher Kreisel klafft jetzt ein Loch in der Fahrbahn, weshalb die Ausfahrt in Richtung Niederauerbach bis auf Weiteres gesperrt ist. Wie das Loch entstanden ist, soll ab dem heutigen Mittwoch untersucht werden. Vom Ergebnis dieser Untersuchung hängt auch ab, wie lange der Streckenabschnitt gesperrt bleiben muss, sagt Stadtsprecher Jens John. Das Loch hat im Schnitt eine Tiefe von einem Meter und einen Durchmesser von 1,1 mal 0,70 Metern. Die empfohlene Umleitung führt vom Kreisel über die Landauer Straße, auf die L 471 Richtung Contwig, dann an der Dorndorfkreuzung an der Ampel nach Niederauerbach in die Pirmasenser Straße. jam/Foto: UBZ