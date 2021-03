Zweibrücker Online-Konzertreihe: Hunderte Zuschauer bei „The Soulfamily“ : „Ich mache mir gerade in der Küche Suppe und dance voll ab!“

Zweibrücken Internet-Livekonzert mit „The Soulfamily“ aus dem Zweibrücker Herzogsaal begeistert hunderte Fans daheim. An den nächsten Samstagen folgen vier weitere Konzert- und Kabarett-Events.

Nur halb im Scherz feuerte später Sänger Andrew Lauer das Publikum an: „Ladies and Gentlemen, the amazing Silke Hauck, make some noise, party on!“ Denn da war schon längst klar: Das Party-Machen ließ sich das Publikum nicht nehmen – zwar nicht vor Ort im altehrwürdigen Herzogsaal (dessen herzöglichen Ölgemälde leider durch die Bühne unsichtbar blieben), dafür aber zuhause an den Bildschirmen. Das zeigten gepostete Kommentare wie diese: „Sehr geil! Weiter so!“ – „Hallo Gemeinde, Wattwiller duut die Mugge horsche un gugge“ – „I am watching from South Carolina“ – Hier ist Isabella, bin neun und ihr habt ganz schön was drauf“ – „Ich hab voll Tränen in den Augen, so geil ist das“ – „Ich groove mit euch in meiner Badewanne ... sowas von genial euch wiederzuhören“ – „Mega geil, dass das stattfinden kann, wenn auch nur in virtueller Form. Da kann man nur total happy sein!!“ – „Ihr gebt ganz schön Gas, leck-o-mio“ – „Ich mache mir gerade in der Küche Suppe und dance voll ab!“ – „Ich bin schockverliebt“ – „Zwääbrigge rockds“ – „DANKE an alle die dieses geile Ding möglich gemacht haben“. Letzteres war das Zweibrücker Kultur- und Verkehrsamt. Beim nächsten samstäglichen Livestream-Konzert spielt am 27. März die „Sabrina Roth Band“ (Pop, Jazz. Blues, Soul). Es folgen: 10. April Michael Wacks „Blues Himmel. 16. April: Anny Hartmann (Polit-Kabarett „No Lobby is perfect!“). 23. April: dramatisches Leseduett mit Madeleine Giese und Rainer Furch.

Alle Übertragungen kommen live ab 19 Uhr aus dem Herzogsaal über www.zweibruecken.de/live.