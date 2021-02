Lisa Neisius ist die neue Leiterin des Zweibrücker Tierheims : Für artgerechte Haltung wird gesorgt

Zweibrücken Lisa Neisius ist die neue Leiterin des Zweibrücker Tierheims. Sie plant einige Verbesserungen in der Unterbringung der Vierbeiner.

Eigentlich wollte Lisa Neisius nach ihrem Abitur Tierärztin werden. Die Wartezeit auf einen Studienplatz, die inzwischen sechs Jahre beträgt, überbrückte sie mit ehrenamtlicher Arbeit im Tierheim und mit einer Ausbildung zur Tierpflegerin. „Als ich nach sechs Jahren dann den Zulassungsbescheid zum Studium in den Händen hielt, hatte ich nicht mehr den Wunsch zu studieren“, berichtet sie. Stattdessen nahm sie verschiedene Stellen in Tierheimen in Baden-Württemberg an, machte eine Weiterbildung im Bereich Hundetraining und leitete mehrere Jahre das Tierheim in Pirmasens. Die Saarländerin, die in Wadgassen wohnt, ist froh, für ihre neue Stelle in Zweibrücken nicht mehr so lange mit dem Auto unterwegs sein zu müssen: „Gerade bei diesem Wetter, das wir gerade haben, weiß ich das zu schätzen“.