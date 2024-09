Lisa McKenna vom BUND Pirmasens zu Gast beim Nabu Zweibrücken Ein Sympathieträger in Not

Dann ist es Zeit, sich an eine Igel-Auffangstation zu wenden, zum Beispiel an Tierart in Maßweiler oder an einen Tierarzt, der sich mit Igeln auskennt. Ein krankes Tier sollte auf eine handwarme Wärmeflasche gelegt werden. Wichtig ist es, den Patienten fliegensicher unterzubringen, zum Beispiel in einer Kiste mit Fliegennetz als Deckel. „Es kommt sonst vor, dass Fliegen ihre Eier auf dem kranken Igel ablegen. Bei manchen Arten schlüpfen die Maden schon nach einer halben Stunde und fangen an zu fressen“, bemerkte McKenna.