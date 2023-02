Lions-Hilfe Homburg/Saar-Pfalz : Viele Gewinner und ein Hauptgewinn

Zweibrücken Die Lions-Hilfe Homburg/Saar-Pfalz verkaufte vor Weihnachten wieder ihre beliebten Adventskalender. Gewinne im Gesamtwert von 6500 Euro konnten verteilt und ein Reinerlös von 9000 Euro erzielt werden. Der Hauptpreis wurde nun in Zweibrücken überreicht.

Wie jedes Jahr konnte die Lions-Hilfe Homburg/Saar-Pfalz eine positive Bilanz ihrer Adventskalender-Aktion ziehen, wie jedes Jahr konnte die gemeinnützige Organisation, die dem Lions Club Homburg/Saar-Pfalz angehört, eine Hauptgewinnerin beschenken. Doch eines war in diesem Jahr leider anders: In den Räumlichkeiten des Zweibrücker Juweliers Rohrbacher fehlte der Seniorchef, der sonst immer bei der Preisverleihung anwesend war. Willy Rohrbacher starb im vergangenen September im Alter von 92 Jahren. „Ich habe mich immer sehr gerne mit ihm unterhalten“, bedauerte den Verlust Reinhard Werner, der als Activity-Beauftragter des Lions Clubs für die Kalender-Aktion verantwortlich zeichnet.

Warum aber findet der Abschluss einer Homburger Aktion in Zweibrücken statt? Zunächst einmal sei der Lions Club Homburg/Saar-Pfalz offen für alle Mitglieder, sagte der Vorsitzende der Lions-Hilfe, Dieter Morgenroth. Das mache sich auch im Namen bemerkbar, in dem die Wörter Saar und Pfalz getrennt sind. Er selbst sei auch Zweibrücker. Selbstverständlich wolle man aber dem Lions Club Zweibrücken nicht ins Gehege kommen.

Zweitens werde der Hauptgewinn der Aktion seit Beginn von der Schmuckmanufaktur Rohrbacher gestiftet. In diesem Jahr durfte sich die Homburgerin Ursula Dörre über eine echte Rohrbacher-Armbanduhr im Wert von 1070 Euro freuen. Gebraucht habe sie eigentlich keine neue Uhr, sagte sie glückliche Gewinnerin. Sie nehme den Gewinn aber sehr gerne an. Die Auswahl hatte sie zwischen zwei Uhren. Die schönen Stücke seien in Zweibrücken hergestellt worden, nur das Laufwerk stamme aus der Schweiz, klärte Rohrbacher-Mitarbeiterin Gisela Weber auf.

Die Adventskalender-Aktion wurde vor 13 Jahren vom 2015 verstorbenen Lions-Präsident Klaus Kiefer ins Leben gerufen, nachdem er so etwas in Frankfurt miterlebt hatte. Seither sammeln Werner und seine Mitstreiter Sachspenden von Geschäften, Unternehmen und Institutionen ein. Der ehemalige Schulleiter zeigte sich sehr erfreut darüber, dass er acht neue Unterstützer der Aktion gewinnen konnte.

Die Kalender werden für fünf Euro in Homburg verkauft. Letztes Jahr konnten Gewinne im Gesamtwert von 6500 Euro verteilt und ein Reinerlös von 9000 Euro erzielt werden. Damit wurden schwerpunktmäßig die Opfer der Flutkatastrophe an Ahr und Mosel sowie die Betroffenen des Ukrainekriegs unterstützt. Weitere Spenden gingen an den Austausch des Saarpfalz-Gymnasiums mit Georgien, die Therapeutische Schülerförderung des Diakonischen Werkes Homburg, die Tafel Homburg und an die Klinikclowns im Marienkrankenhaus Neunkirchen. Auch in diesem Jahr sollen soziale Projekte gefördert sowie die Opfer des Ukrainekriegs unterstützt werden.