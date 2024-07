Lions-Club Zweibrücken unterstützt Hochwasseropfer mit rund 14 200 Euro Lions-Club hilft Zweibrücker Bürgern

Am vergangenen Mittwoch haben der neue Lions-Präsident Philip Ellrich und Walter Dury dem Roten Kreuz, vertreten durch dessen Geschäftsführer Hans Prager und den Mitarbeiterinnen des Quartiertreffs Kim Breisch und Leona Kaufmann, die Kosten für den Ankauf der notwendigen Haushaltsgeräte erstattet. Ellrich dankte für die erhebliche Arbeit, die das Rote Kreuz leistete, und Walter Dury erinnerte an den Wahlspruch der Lions-Organisation „we serve“, wonach in einer sozialen Gesellschaft gerade in solchen Notfällen umgehend geholfen werden muss.