Hilfe für bedürftige Familien Lions-Club Zweibrücken packt 40 Weihnachtstüten

Eine liebgewonnene Tradition der Mitgliederinnen und Mitglieder des Lions-Clubs Zweibrücken ist es, zur Adventszeit Weihnachtstüten mit Lebensmitteln und Leckereien an die Caritas und das Diakonische Werk zu spenden. Diese geben die Päckchen dann an bedürftige Familien weiter. Insgesamt 40 Tüten sind dieses Jahr zusammengekommen, gefüllt mit allerlei Köstlichkeiten, die in den Tagen vor Weihnachten besonders gut schmecken, sowie einem Lebensmittelgutschein. Angesichts der gestiegenen Preise hat der Club die für die Spendenaktion eingesetzte Summe auf 3000 Euro erhöht. „Wir freuen uns, dass der Lions-Club auch in diesen schwierigen Zeiten wieder an uns gedacht hat“, betonte Frank Kiehl, Leiter der Caritas, bei der Spendenübergabe. Sabrina Werkle von der Diakonie fügt hinzu: „Die Menschen, an die wir die Päckchen weitergeben, sind alle sehr dankbar und fühlen sich wirklich beschenkt.“ Von links: Frank Kiehl und Katrin Nomine von der Caritas, Sabrina Werkle von der Diakonie, Walter Dury (Vorsitzender des Fördervereins Lions-Hilfe Zweibrücken, Ulrich Schmitz (Lions-Vorstandsmitglied) und Lions-Präsident Martin Bach. Foto: Elisabeth Heil

