Weihnachtsspenden-Aktion : Lions beschenken bedürftige Familien

Der Zweibrücker Lions-Präsident Christoph Mauss (2.v.r) sowie die Vorstandsmitglieder Ulrich Schmitz und Markus Stadler (rechts) verteilen Weihnachtspakete mit Lebensmitteln und Leckereien an Annette Martin (links) und Eva Wetzke (2.v.l) von der Caritas sowie an Sabrina Werkle vom Diakonischen Werk. Foto: Elisabeth Heil

Zweibrücken Der Zweibrücker Lions-Club hat seine Weihnachtsspenden-Aktion fortgesetzt und der Caritas sowie dem Diakonischen Werk wieder Weihnachtspakete mit Lebensmitteln gespendet.

Menschen helfen, denen es nichts so gut geht, ist das große Anliegen der Lions-Clubs auf der ganzen Welt. Allein die Zweibrücker Lions haben in den mehr als 60 Jahren ihres Bestehens Fördermittel im Wert von gut einer Million Euro für gemeinnützige Zwecke gestiftet. Während in den früheren Jahren vor allem Dritte-Welt-Länder berücksichtigt wurden, liegt der Fokus inzwischen verstärkt auf der Region Zweibrücken.

Eine liebgewonnene Tradition der Zweibrücker Lions ist es, zur Adventszeit Weihnachtstüten mit Lebensmitteln und Leckereien an die Caritas und das Diakonische Werk zu spenden. Diese geben die Päckchen dann an bedürftige Familien weiter. Insgesamt 50 Tüten sind dieses Jahr wieder zusammengekommen, gefüllt mit allerlei Köstlichkeiten, aus denen man ein ganzes Weihnachtsessen zaubern kann. „Wir freuen uns, dass der Lions-Club auch in diesen schwierigen Zeiten wieder an uns gedacht hat und sogar persönlich bei uns vorbeischaut“, betont Annette Martin, Leiterin der Caritas, bei der Spendenübergabe. Sabrina Werkle von der Diakonie fügt hinzu: „Die Menschen, an die wir die Päckchen weitergeben, sind alle sehr dankbar und fühlen sich wirklich beschenkt. Das ist wunderbar.“

Bereits im zehnten Jahr organisiert der Lions-Club diese Aktion und das aus gutem Grund, wie Präsidenten Christoph Mauss erklärt: „Wir möchten Menschen in unserer Stadt überraschen, die dieser Hilfe besonders bedürfen. Etwa weil sie keine Mittel haben, sich selbst oder ihren Angehörigen an Weihnachten etwas Gutes zu tun oder weil sie ihre Wohnung gar nicht mehr verlassen können.“