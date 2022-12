Landwirte fahren mit geschmückten Traktoren durch die Region : Lichterfahrt mit Volksfestcharakter und Botschaft

Der Weihnachtsmarkt an der Pottschütthöhe kam gut an. Dort sammelten sich rund 80 Traktoren für ihre Weihnachts-Tour durch die Region. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Auch dieses Jahr waren die Fahrten mit fast 80 geschmückten und beleuchteten Traktoren durch die Dörfer und Städte der Region ein riesiger Erfolg. Besonders die neue Strecke über die Sickinger Höhe war bestens besucht – ebenso wie der Weihnachtsmark auf der Pottschütthöhe. Die Bauern machen aber auch Werbung in eigener Sache.

Welch ein Anblick: Fast 80 geschmückte, blinkende Schlepper vor der grandiosen Kulisse von Sonnenuntergang und Abendrot auf der Pottschütthöhe. Wo sonst Kleinflugzeuge und Segelflieger starten und landen, versammelten sich im Jahr drei der Weihnachts-Leuchtfahrten die Landwirte der weiten Region mit ihren Weihnachtstraktoren, um von hier aus zwei Tage lang in einem Kilometer langen Korso leuchtend, hupend und winkend durch die Ortschaften zu fahren und die Zuschauer an den Straßenrändern zu erfreuen.

Viele von ihnen sind von Anfang an dabei, wie etwa Rainer Starke und Monika Stengel, die mit ihrem leuchtenden Weihnachtsmann-Rentierschlitten auffallen. Die beiden Kröppener sind besonders berührt von der Begeisterung der Menschen: Kinder, die ihre Spielzeugtraktoren ebenfalls mit Lichterketten geschmückt hatten und wild winkend am Weg warteten. Oder die Herzogsnarren, die mit lichtumkränzten Kinderwagen, Fackeln schwenkend oder laut klatschend den Leuchttraktoren einen liebevollen Empfang bereiteten.

Bei Minusgraden applaudierten in diesem Jahr viele aus den Fenstern, während andere ebenso der Kälte trotzten wie die Traktorfahrer. Je nach Fahrzeugtyp war hier der Komfort sehr unterschiedlich. Arne Eis vom Deileisterhof auf der Höhe über Zweibrücken gönnt sich als „Hobbylandwirt, der immer erst abends auf den Feldern unterwegs ist“, in seinem John Deere „denselben Komfort, wie in jedem Pkw, sogar mit Sitzheizung“. Das krasse Gegenteil ist Dario Wacker aus Erlenbrunn. Der 20-Jährige vom Freizeitstall Rodalber Hof legte an allen drei Tagen – Pirmasenser Land, Zweibrücker Land und Tour zu den Altenheimen – die weit über 100 Kilometer und rund 15 Stunden in seinem offenen, roten McCormic-Traktor ohne Kabine, dafür jedoch mit leuchtendem Tannenbaum am Heck zurück. Mit Baujahr 1979 zählt der unter den zahlreichen modernen Riesen auffallende Klassiker bereits zu den Oldtimern. „Ich habe beheizbare Sohlen“, beruhigt er, „und drei Paar Thermohosen übereinander. Außerdem etliche Pullover und Westen. Mir ist nicht kalt.“