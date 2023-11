Norman Ohler liest im HHG aus seinem neuen Buch Lesung im HHG: Spannend und lehrreich

Und so nahm er seine jungen Zuhörerinnen und Zuhörer zunächst mit auf eine kleine Reise, angefangen beim Zivildienst in einer Schule für geistig behinderte Kinder, der Journalistenschule in Hamburg und ein paar Jahren in New York, wo die Lebenshaltungskosten Anfang der 90er Jahre noch sehr günstig waren und er seinen ersten Roman „Die Quotenmaschine“ schrieb. Später ging es unter anderem nach Berlin und Südafrika. Heute lebt Norman Ohler wieder in der Hauptstadt und hat gerade mit „Der stärkste Stoff“ sein siebtes Buch veröffentlicht. Erneut hat er ein Sachbuch geschrieben, sein zweites nach „Der totale Rausch“, indem es um den exzessiven Drogenkonsum der Nazis geht. „Das Interessante ist ja, dass die Nazi-Regierung sich als Saubermannregierung ausgegeben und die ersten Antidrogengesetze hatte. Auch Hitler wurde immer dargestellt als der Antidrogenmensch. Ein DJ in Berlin erzählte mir mal, die Nazis hätten extrem viele Drogen genommen. Er wusste es deshalb, weil er in einer alten Wohnung in Berlin 60 Jahre alte Tabletten aus dem Dritten Reich gefunden hatte: Pervitin, also Meth Amphetamin, auch Crystal Meth genannt. Das konnte man damals in der Apotheke kaufen. Das war dann auch der Moment, dass ich anfing, mich für das Thema zu interessieren und zu recherchieren begann.“