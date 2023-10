Bestsellerautor Norman Ohler liest aus seinem neuen Buch „Der stärkste Stoff“ Außergewöhnliche Lesung am Helmholtz-Gymnasium

Zur Person

Norman Ohler, geboren 1970 Zweibrücken, ist Sohn des Zweibrücker Richters und Mundartautors Wolfgang Ohler. 1988 machte er zunächst das U.S. High School Diploma an der Powers Catholic High School in Flint (Michigan), 1990 folgte das Abitur am Zweibrücker Helmholtz-Gymnasium. 1991/1992 besuchte er die Hamburger Journalistenschule.

Heute lebt Ohler in Berlin und ist Autor mehrerer Romane und Sachbücher. Sein Debüt als Romanautor legte er 1995 mit dem weltweit ersten hypertextuellen Roman „Die Quotenmaschine“ hin. 2015 erschien der New York Times Bestseller „Der totale Rausch – Drogen im Dritten Reich“, 2017 der historische Roman „Die Gleichung des Lebens“ und 2019 „Harro & Libertas“ - eine Geschichte von Liebe und Widerstand. Sein Werk wird in mehr als 30 Sprachen übersetzt.

„Der stärkste Stoff“ ist in Deutschland, Frankreich, Polen, Italien, Spanien, Ungarn, der Tschechischen Republik, Estland, Rumänien und Brasilien erscheinen, ab Frühling 2024 folgen USA und Großbritannien.

Neben seinen Büchern arbeitet Norman Ohler auch als Journalist (Die Zeit, FAS, FAQ), schrieb einen Film mit Wim Wenders, führte das letzte Interview mit Yassir Arafat, gründete die Tribes-Gallerie in New York und veröffentlichte einen Live-Podcast aus dem Iran. Er erhielt zahllose Preise und Stipendien überall auf der Welt.

www.normanohler.de