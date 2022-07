Auftakt in der Jugendbücherei : Gespenstischer Start in den Lesesommer

Zweibrücken Erstmals wird in diesem Jahr zusätzlich für jüngere Kinder ein Vorlesesommer angeboten.

„Heute startet der Lesesommer“, verkündete Jugendbücherei-Leiterin Stefanie Neuendorf den 60 kleinen Besuchern, die zur Auftaktveranstaltung in der Jugendbücherei gekommen waren. Für die war auch der Schauspieler Michael Hein eingeladen, der den Lesesommer mit einer Schauspiel-Lesung eröffnete und bereits schon einige Male für Unterhaltung in Zweibrücken sorgte.

Gespenstisch ging es dabei zu, denn Hain hatte das Buch „Gespensterjäger auf eisiger Spur“ von Cornelia Funke mitgebracht und schlüpfte dafür in drei verschiedene Rollen. Doch zunächst musste natürlich mit den Kindern die Frage geklärt werden, ob es überhaupt Geister gibt und zumindest zu Beginn waren sich alle noch einig: nein. An schauriger Atmosphäre mangelte es dennoch nicht und so begann der Lesesommer mit spannenden Abenteuern, die vielleicht zu mehr anregten.

Bereits nach der Lesung konnten die ersten Bücher ausgeliehen werden und so darf es bis zum 11. September weitergehen. Beim Lesesommer gilt wie gehabt: einfach anmelden und einen Clubausweis erhalten. Die jungen Leser ab sechs Jahre geben dann zu den gelesenen Büchern ihre Bewertung entweder als „Online-Buchtipp“ oder als „Buch-Check“ in der Jugendbücherei ab. Zu jedem Buch kann zudem eine Bewertungskarte ausgefüllt werden, die am landesweiten Gewinnspiel teilnimmt. Je mehr man liest, desto höher sind also auch die Gewinnchancen auf einen Preis. Wer während des Lesesommers mindestens drei Bücher liest, erhält eine Urkunde, viele Schulen vermerken die Teilnahme außerdem positiv im Zeugnis. Für den diesjährigen Lesesommer hat das Team der Jugendbücherei 170 neue Bücher angeschafft. 1600 Euro wurden dafür ausgegeben, von denen die Hälfte aus eigenen Mitteln, und die andere Hälfte vom Land stammt.

Zum ersten Mal findet in diesem Sommer aber auch der Vorlesesommer statt. Wie der Name schon vermuten lässt, betrifft der die Kinder, die noch nicht selbst lesen können. Durch den Vorlesesommer soll Kindergartenkindern das Lesen beziehungsweise Vorlesen näher gebracht werden. Im gleichen Zeitraum sollen den Kindern drei Bücher vorgelesen werden. Auch diese Bücher werden in der Jugendbücherei ausgeliehen. Wer den Kleinsten vorliest, ist jedem selbst überlassen. Über die Kindergärten werden derzeit die Anmeldungen verteilt aber eine Anmeldung ist natürlich auch direkt über die Jugendbücherei möglich. Statt einer Bewertungskarte dürfen die Kleinsten kreativ sein und zu den Büchern etwas malen.