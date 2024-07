Auftakt mit Lesung Mit Büchern durch den Sommer

1800 Euro seien in neuen Lesestoff – nicht nur für den Sommer – investiert worden, davon habe das Land 800 Euro finanziert, informierte Anne Detzler, Leiterin der Stadtbücherei. Diese Unterstützung findet auch Christina Rauch, Kulturdezernentin und Beigeordnete (CDU) einen sehr sinnvollen Beitrag; so fördere der Lesesommer die Lese- und Sprachkompetenz, sowie die Leseflüssigkeit, wecke die Lust am Lesen und das Interesse an der Bibliotheksnutzung. Über 100 Kinder und Jugendliche seien schon im neuen Lesesommer angemeldet,informierte Bibliotheksmitarbeiterin Rebecca Turner, die am Starttag in Vertretung von Stefanie Neuendorf, Leiterin der Jugendbücherei, alle Hände voll zu tun hatte.