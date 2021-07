Lesesommer in Zweibrücken : Schwungvoller Auftakt

Zweibrücken In der Aula der ehemaligen Hauptschule Nord wurde am Montag der diesjährige Lesesommer gestartet.

Was für ein Auftakt zum Lesesommer 2021. Nachdem im letzten Jahr keine Eröffnung gefeiert werden konnte, war es in diesem Jahr endlich wieder möglich, den Lesesommer gemeinsam zu starten. Fünfzig Kinder waren mit der Hallengröße zur Autorenlesung „Der Wetterzauberer“ mit Musik in der Aula unterhalb der Jugendbücherei erlaubt.

Etwa 120 Anmeldungen liegen zum offiziellen Start bereits vor und natürlich können sich junge Lesebegeisterte auch weiterhin anmelden. Etwa 200 Lesesommerbücher wurden in diesem Jahr dafür angeschafft, ergänzt durch circa 600 neue, aktuelle Bücher aus dem Bestand. Im Großen und Ganzen funktioniert der Lesesommer wie der Lesesommer im vergangenen Jahr. „Die Interviews mit den Kindern dürfen wir leider immer noch nicht machen“, erklärte Stefanie Neuendorf. Daher geben die Kinder auch in diesem Jahr ihre Bewertung zu den gelesenen Büchern entweder als „Online-Buchtipp“ oder als „Buch-Check“ in der Jugendbücherei ab. Zu jedem Buch wird außerdem eine Bewertungskarte ausgefüllt, die am landesweiten Gewinnspiel teilnimmt. Außerdem findet wie jedes Jahr in der Jugendbücherei eine Tombola statt, bei der die Bewertungskarten als Los dienen. Wer in den Sommerferien mindestens drei Bücher liest, hat erfolgreich am Lesesommer teilgenommen und erhält eine Urkunde.