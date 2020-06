Leserbrief : Glanzvolle Historie besser pflegen

Zum Kommentar „Völlig falsches Denkmal im Herz der Stadt“ (PM 22.6.) zum Zweibrücker Bismarck-Denkmal

Ich bin in Zweibrücken geboren, ein Enkel des unvergessenen Oberbürgermeisters Ignaz Roth, war Stadtjugendpfleger von Zweibrücken sowie Geschäftsführer des Arbeiter Samariter Bundes – und lebe jetzt seit etlichen Jahren in Bayern.

Ja, Herr Bismarck gehört sicherlich nicht auf einen Sockel an so prominentem Orte in einer Stadt, die unvergleichliche Verdienste für die deutsche Demokratie hat. Friedrich Schüler war DER Wegbereiter des Hambacher Festes. An diese große demokratische Tradition und sein mutiges Eintreten für die bürgerlichen Freiheiten und eine unabhängige Justiz aber vor allem eine freie Presse hat der ASB in Bubenhausen mit der Namensgebung „Friedrich-Schüler-Haus“ erinnert. Ohne Friedrich Schüler und seine Weggefährten Wirth und Siebenpfeiffer, aber auch den wackeren Zweibrücker Buchdrucker Georg Ritter, der die Kniehebeldruckpresse entwickelte, die große Auflagen in kurzer Zeit ermöglichte und die Flugblätter überhaupt erst möglich machte, wäre die deutsche Geschichte wohl anders verlaufen.