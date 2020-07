Leserbrief von Kurt Liebmann : Pestalozzischule sehr engagiert

Flüchtlingskinder-Integration in Grundschulen (PM 27.6.)

Als ehemaliger langjähriger Sprecher des Beirates für Migration und Integration habe ich lange mit der Leiterin der Pestalozzischule zusammengearbeitet und weiß, wie sie sich und ihr Team für die Integration und Sprachförderung engagieren. Als 2015 die große Flüchtlingswelle kam, haben der Leiter der VHS, Sprecherin des AK Integration im kommunalen Präventionsrat, der Schulrat sowie der Sprecher des Migrationsbeirates sich zusammengesetzt, und gemeinsam überlegt, wie man zusätzliche Sprachförderung und Hausaufgabenhilfe organisieren könnte. So kam man zu dem Schluss, dass dies nur in Ganztagsschulen möglich ist (im Grundschulbereich die Pestalozzischule und Hilgardschule). Durch dieses gemeinsame Engagement wurde ermöglicht, dass die beiden Schulen zusätzlich mit speziell qualifizierten Lehrkräften und Unterrichtsstunden ausgestattet wurden. Für eine Förderung sind bestimmte Gruppengrößen notwendig, die nicht an allen Schulen erreicht werden. Weiterhin gab und gibt es zusätzliche Sprachförderung für Kinder mit und ohne Migrationshintergrund, finanziert über das Projekt „Demokratie leben“.