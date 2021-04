Rheinland-Pfalz : Lehrerverband: Corona-Schulpolitik ist „Trauerspiel“

Lehrerin Svenja Karpi (von links) erklärt in ihrer Klasse an der Anne-Frank-Realschule in Mainz, wie ein Corona-Schnelltest durchgeführt wird. Neben ihr stehen und sitzen Schulleiter Ralf Frühholz, Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, und Stefanie Hubig (SPD), Bildungsministerin in Rheinland-Pfalz. In der Klasse führen die Schüler Selbsttests durch. Nach den Osterferien hat der Schulunterricht in Rheinland-Pfalz im Wechselbetrieb begonnen - begleitet unter anderem von Schnelltests an Schulen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa Foto: dpa/Sebastian Gollnow