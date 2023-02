Drei Monate Sperrung geplant : Arbeiten samt Riesenumleitung starten jetzt

Am 13. Februar starten die Arbeiten zur Errichtung des Fahrbahnteilers vor dem Ortseingang von Rimschweiler. 460 000 Euro nimmt der Bund für ein 90 Meter langes Bauprojekt in die Hand. Wegen der Vollsperrung gibt es im Stadtteil viel Unmut. Foto: pma/Norbert Schwarz Foto: Norbert Schwarz

Rimschweiler Am Montag geht es in Rimschweiler los in Sachen Fahrbahnteiler. Bis 5. Mai sollen die Arbeiten laufen – länger als eigentlich geplant. Die Buslinien werden durcheinandergewirbelt, der Verkehr in großem Bogen umgeleitet.

Den Bürgern in Rimschweiler ist es in den vergangenen Wochen wohl gegangen wie bei einem Zahnarzt-Termin. Ausgemacht ist alles ja schon länger – aber je näher der Tag rückt, desto flauer wird es in der Magengegend.

Der mit derartigem Unbehagen erwartete Termin ist für die Rimschweilerer der 13. Februar. Am Montag geht es los mit der Errichtung des Fahrbahnteilers – und damit verbunden mit einer Riesenumleitung.

Info Für die Dauer der Baustelle (13. Februar bis voraussichtlich 5. Mai) ergen sich Änderungen im Busverkehr folgender Linien: Stadtbus Zweibrücken GmbH: Linie 221 Rimschweiler – ZOB – Gleiwitzstraße. Regionalbus Zweibrücken GmbH (Umland) Linie 233: Riedelberg - Großsteinhausen - Walshausen - Zweibrücken; Linie 235: Walshausen - Dietrichingen - Mauschbach - Hornbach - Zweibrücken; Linie 236: Brenschelbach - Hornbach - Zweibrücken. Umleitungsbedingt können von allen Linien folgende Haltestellen nicht angefahren werden: Rimschweiler Birkhausen, Rimschweiler Waldstraße, Rimschweiler Austraße. Die Haltestelle Rimschweiler Bahnhof wird verlegt und eine Ersatzhaltestelle im Wendehammer Bahnhofstraße eingerichtet. Die Abfahrtszeiten weichen teilweise ab, es wird um Beachtung der Baustellenfahrpläne und Fahrgastinformationen gebeten. Durch die Umleitungen kann es bei hohem Verkehrsaufkommen zu Verspätungen kommen. Linie 221 Rimschweiler – ZOB – Gleiwitzstraße: Der Stundentakt kann durch die Umleitungsmaßnahme nicht eingehalten werden, daher verkehrt die Linie 221 während der Baumaßnahme in beiden Richtungen nur noch im Zwei-StundenTakt. Dies gilt auch für den Abschnitt ZOB – Gleiwitzstraße. Die Routenführung wird durch die Sperrung wie folgt verändert: Der Bus der Linie 221 fährt wie gewohnt vom ZOB kommend durch Ixheim. Nach der Haltestelle Nagelwerk fährt die Linie 221 über die Autobahn A 8 und die L 700 – ohne Zwischenhalt – in Richtung Hornbach – Althornbach nach Rimschweiler. Auf dem Rückweg fährt der Bus der Linie 221 nach der obigen Beschreibung analog zurück zum ZOB. Folgende Haltestellen werden bedient: Hornbach Schule, Althornbach Ort, Rimschweiler Ende, Rimschweiler Gemeindehaus, Rimschweiler Bahnhof (Ersatzhaltestelle im Wendehammer Bahnhofstraße). Die Ankunfts-/Abfahrtzeiten verschieben sich in Rimschweiler um 15 Minuten. Weitere Informationen zu den Umstellungen der Linie 221 gibt es auf der Internetseite er Stadtbus-Zweibrücken-GmbH unter www.stadtbus-zw.de, telefonisch unter der Nummer (06332) 47 14 -0, per E-Mail unter info@stadtbus-zw.de, auf Nachfrage beim jeweiligen Fahrer oder in der Fahrplanauskunft des VRN unter www.vrn.de. Regionalbus-Zweibrücken-GmbH (Umland): Linie 233: Riedelberg – Großsteinhausen – Walshausen – Zweibrücken; Linie 235: Walshausen – Dietrichingen – Mauschbach – Hornbach – Zweibrücken; Linie 236: Brenschelbach – Hornbach – Zweibrücken. Die Routenführung wird durch die Sperrung wie folgt verändert: Von Zweibrücken kommend werden bis Ixheim-Nagelwerk alle Haltestellen wie gewohnt angefahren. Von dort aus verläuft die Umleitungsstrecke ohne Zwischenhalt über die L 465 und die K 62 nach Hornbach. In Hornbach können teilweise nicht alle Haltestellen angefahren werden. Hierzu bitte die Baustellenfahrpläne beachten. Von Hornbach aus fahren die Busse teilweise über Althornbach nach Rimschweiler und wieder zurück nach Hornbach. Bei verschiedenen Fahrten werden die Haltestellen in Althornbach und Rimschweiler nicht angefahren. Dies gilt vor allem für die Linie 236. Auch hierzu sind die Fahrpläne zu beachten. Die Weiterfahrt nach Riedelberg, Walshausen und Brenschelbach erfolgt wie bisher. Weitere Informationen zu diesen Linien gibt es auf der Internetseite der Regionalbus-Zweibrücken-GmbH unter www.regionalbus-zw.de, per E-Mail unter kontakt@regionalbus-zw.de oder in der Fahrplanauskunft des VRN unter www.vrn.de. Schülerverkehr von Rimschweiler nach Zweibrücken: Hinfahrt morgens: Im Schülerverkehr werden morgens (Hinfahrt nach Zweibrücken) die Orte Rimschweiler und Althornbach von den Linien 233 (Fahrt 204), 235 (Fahrten 202 und 204) sowie von der Linie 236 (Fahrt 202) nicht bedient. Schüler aus Rimschweiler werden daher gebeten, den Stadtbus Linie 221 zu benutzen. Dieser fährt umleitungsbedingt bereits um 6.35 Uhr ab (statt 6:50 Uhr) ab. Die Linie 221 bedient auch die Haltestellen in Althornbach und Hornbach-Schule. Für Fahrgäste aus Althornbach besteht zudem die Möglichkeit, mit Linie 233 nach Hornbach zu fahren mit Umstieg an der Haltestelle Kloster auf Linie 236. Rückfahrt: Auf dem Rückweg besteht die Möglichkeit, mit Linie 235 ohne Umstieg um 12.13 Uhr und 13.13 Uhr ab Niederauerbach Mannlich-Realschule/Hofenfels-Gymnasium und ZOB nach Althornbach und Rimschweiler zu fahren. Ab dem ZOB gibt es eine direkte Verbindung um 15.17 Uhr mit Linie 235 und um 16.30 Uhr mit Linie 221.

Zu allem Elend wird jetzt, kurz vor knapp, noch bekannt: Die Sperrung könnte noch länger dauern. Bislang war von rund acht Wochen die Rede. Nun sind knapp drei Monate terminiert, wie aus der Ankündung des federführenden LBM (Landesbetrieb Mobilität) in Kaiserslautern am Freitag hervorgeht.

Die Arbeiten würden am Montag, 13. Februar aufgenommen, das Ende sei für Freitag, 5. Mai anvisiert. So lange gelten auch (nach derzeitigem Stand) die geänderten Buslinien. Betroffen sind die Linien 221, 233, 235 und 236, für Schüler werden besondere Verkehre organsiert (siehe untenstehenden Text).

Es muss nicht tatsächlich bis zum 5. Mai gehen. Es stehe und falle alles mit dem Wetter, verdeutlicht Richard Lutz, Leiter des LBM Kaiserslautern, im Gespräch mit unserer Zeitung.

Am Donnerstag wurden bereits erste Schilder aufgestellt, die die Umleitung kennzeichnen: Für den Verkehr geht es über die A 8, Abfahrt Contwig und weiter über die L 700 in Richtung Hornbach (beziehungsweise umgekehrt).

Ein enormer Umweg. Aber es helfe alles nichts: „Da müssen die Menschen in Rimschweiler leider durch“, macht Lutz klar. „Sämtliche Baumaßnahmen für den Fahrbahnteiler gehen nur unter Vollsperrung.“ Eine Arbeit im Schichtdienst – wie dies teilweise auf wichtigen Autobahnabschnitten beobachtet werden kann, wo dann auch nachts gearbeitet wird – sei in Rimschweiler nicht machbar. „Solch eine ,Rundum-Baustelle – das würde zu teuer“, bittet Lutz um Verständnis.

Die in den vergangenen Wochen wiederholt – teils sehr erregt – geführten Diskussionen über möglicherweise kurzere Umleitungen fruchteten nicht.

„Die Umleitungen müssen über qualifizierte Straßen verlaufen. Das können wir nicht über Wirtschaftswege machen.“ Man habe durchaus verschiedene Optionen geprüft, aber eine Nutzung von Radwegen für den allgemeinen Verkehr sei nicht darstellbar. „Diese Wege sind zu schmal, das passt nicht.“

Lutz weiß: „Für die Rimschweilerer ist diese große Umleitung natürlich unglücklich.“ Aber wenn er auf seine langjährigen Erfahrungen als Leiter des LBM Kaiserslautern mit rund 100 Mitarbeitern schaue, müsse er festhalten, dass es durchaus des öfteren zu derart weit gefassten Umleitungen komme bei Bauprojekten.

Die Errichtung des Fahrbahnteilers sei auch nicht urplötzlich gekommen und habe die Bürger überrascht. „Schon Ende der 90er Straße wurde ein solcher Wunsch von offizieller Seite an uns herangetragen“, sagt Lutz.

Der in den vergangenen Wochen mehrfach wiederholte Wunsch, als Alternative Tempo 30 einzurichten, sei nicht machbar. „Dafür fehlt uns die Rechtsgrundlage“, wirbt der LBM-Chef um Verständnis.

Das gehe nur aus Lärmschutz-Gründen. Oder, wenn Gehwege im betroffenen Ort zu schmal seien und Fußgänger daher auf die Straße ausweichen müssten.

In Hinterweidenthal beispielsweise habe man aus besagten Gründen Tempo 30 im Ort einführen können. Doch in Rimschweiler seien die baulichen Verhältnisse anders, dies sei nicht übertragbar.

Richard Lutz, Leiter des LBM (Landesbetrieb Mobilität) in Kaiserslautern mit rund 100 Mitarbeitern studiert eine Karte der Region, die aufzeigt, an welchen Straßen Sanierungsbedarf besteht. Die Farbe rot steht dabei für besonders marode Straßen. Die Herausforderung: Auf der Karte befinden sich ziemlich viele rote Stellen. Foto: Mathias Schneck Foto: Mathias Schneck