Ausgezeichnet: Der Zweibrücker Musiker Lars Lunova : Andere mitreißen und Spaß dabei haben

Zweibrücken Der Zweibrücker Schlagzeuger Lars Lunova hat den ersten Musikaward für pfälzische Musiker gewonnen. Er lebt für die Musik und ist bekannt für seine vielfältigen Innovationen. Mit „Sin City“ und „The Handsome Dogs“ betreibt er gleich zwei ganz unterschiedliche Bands.

„Eigentlich war es Zufall“, sagt Lars Lunova über den erstmals ausgeschriebenen Musikaward in der Sparte Künstler, den er mit seinem Werbevideo für seine Hardrock-Band „The Handsome Dogs“ gewonnen hat. Er stellt klar: „Ich habe den Clip zwar eingereicht, aber gestaltet haben wir ihn alle im Team und entsprechend auch alle gewonnen.“ Deshalb hat er auch die 2500 Euro Preisgeld an alle fünf Band-Mitglieder verteilt. Der 53-jährige Drummer lacht: „Geld für die nächsten Videos.“ Denn das Video „Devilized“ und auch das Making-Of zu dem Song waren gerade fertig, als Lars Lunova über die Ausschreibung für den Award „stolperte“.

Lars Lunova erklärt die Idee dahinter: „Im letzten Jahr konnten wir ja deutlich weniger gemeinsam proben. Das hat schon ein gewisses Gefühl des Hin- und Hergerissenseins ausgelöst.“ Allerdings arbeiten „The Handsome Dogs“ generell so, dass alle Musiker ihre Parts selbständig einstudieren und sogar aufnehmen und die Videos dann professionell fertiggestellt werden. Und die Ideen? „Ich habe schon einen ganzen Block“, lacht Lars Lunova und zückt sein Handy. „Gold“ steht dort unter anderem und das ist auch der Titel, an dem die Band aktuell arbeitet.

2016 gründete er die Hardrock-Band. Da fast alle Hunde hatten, entstand der Name „The Handsome Dogs“ – was in etwa die schönen oder stattlichen Hunde bedeutet. „Ich glaube an das Gute im Rock ‘n’ Roll“, offenbart der Erzieher. „Rock ‘n’ Roll saves your soul (rettet deine Seele)“, ist eine Erkenntnis, die ihn sein Leben lang prägt. „Seit meinem zehnten Lebensjahr ist Musik meine Insel.“