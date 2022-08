Landsenioren feiern Sommerfest im Hannes in Winterbach : Landsenioren feiern wieder Sommerfest

Winterbach Bei ihrem traditionellen Sommerfest, das sie erstmals im Landgasthof „Zum Hannes“ in Winterbach feierten, ehrten die Landsenioren ihre regelmäßigen Teilnehmer an den insgesamt 13 Jahresveranstaltungen. Bei leckerem Essen und guten Gesprächen verging die Zeit wie im Flug.

„Kein schöner Land in dieser Zeit“ klang es lautstark aus dem Nebenzimmer im Gasthaus „Zum Hannes“ in Winterbach. Zwischen dem Mittagessen und dem von vielen sehnsüchtig erwarteten Kaffeetrinken mit dem guten Landfrauen-Kuchen stimmten die Landsenioren im Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd die alten, bekannten Lieder an. Zum ersten Mal feierten sie ihr traditionelles Sommerfest im Gasthaus. Bis vor vier Jahren noch war es im Dorfgemeinschaftshaus in Käshofen von dem Verein und den Käshofern selbst ausgerichtet worden. Die Metzgerei Burgard in Bechhofen hatte zwei Braten vorbereitet und die Gäste brachten Salate sowie Kuchen und Torten mit. „Am nächsten Morgen haben wir das Dorfgemeinschaftshaus immer besenrein übergeben können“, erinnert sich Leni Conrad an die „grandiose Leistung aller Helfer“. Doch diese sind mittlerweile alle weit über 70, sodass nach der Corona-Pause der Umzug ins Stammlokal erfolgte. Leni Conrad betont: „Wir sind sehr dankbar, dass ‚der Hannes‘ uns nimmt!“