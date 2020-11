Landgericht Zweibrücken verurteilt Pirmasenser etwas milder als Vorinstanz : Kleiner Straf-Rabatt für Internetshop-Betrüger

Knapp 20 000 Euro ergaunerten die beiden Internethändler von ihren Kundinnen und Kunden (Symbolbild). Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Jens Kalaene

Zweibrücken Das Landgericht Zweibrücken hat in einem Berufungsverfahren ein Paar aus Pirmasens verurteilt, das beim Internethandel betrog.

„Immerhin haben Sie nun sieben Monate weniger abzusitzen“, sagte der Vorsitzende Richter Andreas Herzog in seiner Urteilsbegründung. Die Dritte Strafkammer des Landgerichts Zweibrücken hat einen 51-Jährigen am Mittwoch am Ende eines Berufungsverfahrens zu zwei Jahren und fünf Monaten Haft verurteilt. Für seine mitangeklagte ehemalige Lebens- und Geschäftspartnerin, mit der er gemeinsam einen Internetshop für Dekorationsartikel und Wohn-Accessoires betrieben hatte, blieb es bei einer Bewährungsstrafe von eineinhalb Jahren (Bewährungszeit: drei Jahre).

Im Zeitraum von 2011 bis 2013 hatte das Paar aus Pirmasens zwar das Geld für bestellte Waren per Vorkasse entgegengenommen, aber nie geliefert – und zwar in mindestens 78 Fällen. Knapp 20 000 Euro sollen die beiden Internethändler dabei eingestrichen und für ihren Lebensunterhalt verwendet haben. Deshalb hatte Oberstaatsanwältin Kristine Goldmann dem 51-Jährigen und seiner 47-jährigen ehemaligen Partnerin zu Prozessbeginn gemeinschaftlichen Betrug vorgeworfen. Dafür war der 51-Jährige vom Amtsgericht Pirmasens im September 2018 zu drei Jahren Freiheitsentzug verurteilt worden. Seine Ex-Partnerin kam mit einer Bewährungsstrafe davon. Gegen diese Urteile waren sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung vorgegangen. Weshalb sich die Berufungskammer des Landgerichts der Sache annehmen musste.

Der 51-Jährige hatte während der Verhandlung immer wieder behauptet, er leide an einer dissoziativen Störung, die sich nach seinen Angaben in mangelndem Erinnerungsvermögen und krampfartigen Zuckungen manifestiere. Eben diese dissoziative Störung und eine starke Depression machte der 51-Jährige für Unregelmäßigkeiten in seinem gemeinsam mit seiner damaligen Lebensgefährtin betriebenen Internetshop verantwortlich. Daran hielt er bis zum Schluss fest: Er sei krank und deshalb schuldunfähig.

An dieser Version hatte Oberstaatsanwältin Goldmann so ihre Zweifel. „Ich weiß nicht, ob er selber daran glaubt, dass er krank ist“, sagte die Anklagevertreterin in ihrem Plädoyer. Schwer depressive Menschen seien gar nicht in der Lage, einen Geschäftsbetrieb wie in jenem Internetshop des Angeklagten aufrechtzuerhalten. Auch den von ihm behaupteten Gedächtnisschwund nehme sie ihm nicht ab: „Er hat in jener Zeit sogar Reisebücher geschrieben.“

Bezogen auf die Betrugsfälle sagte die Oberstaatsanwältin: „Amnesie in 78 Fällen gibt es nicht.“ Sie beantragte für den 51-Jährigen drei Jahre und sechs Monate Freiheitsentzug und ging damit noch um einen halbes Jahr über das Urteil des Amtsgerichts Pirmasens hinaus. Bei der Mitangeklagten wollte es die Oberstaatsanwältin hingegen bei einer Bewährungsstrafe von eineinhalb Jahren bewenden lassen.

Die beiden Verteidiger der Angeklagten beantragten in ihren Schlussvorträgen jeweils eine Bewährungsstrafe für ihre Mandanten. Zumal der Pirmasenser Rechtsanwalt Markus Roth „eine psychische Erkrankung im Tatzeitraum“, die sich „in Zuckungen, Angst und Depressionen“ geäußert hätten, für den heute 51-Jährigen nicht gänzlich ausschließen wollte: „Das kann vorgelegen haben.“