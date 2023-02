Landgericht Zweibrücken : Gab Soldatin ihren Vergewaltigern danach zehn Euro für den Zigaretten-Automaten?

Der Prozess im Landgericht Zweibrücken läuft voraussichtlich noch bis Ende April.

Zweibrücken Verteidiger der damaligen Fallschirmjäger versuchen, Glaubwürdigkeit des mutmaßlichen Opfers in Zweifel zu ziehen.

Und immer wieder geht es auch um die Glaubwürdigkeit des mutmaßlichen Vergewaltigungsopfers, die die Verteidiger der beiden Angeklagten in Zweifel ziehen. So auch am Dienstag, dem siebten Verhandlungstag des seit 9. Januar im Landgericht Zweibrücken laufenden Prozesses, in dem sich zwei 28-jährige einstige in Zweibrücken dienende Fallschirmjäger verantworten müssen. Der Solinger und der Meckenheimer sollen sich in der Nacht zum 13. Juni 2018 außerhalb der Niederauerbach-Kaserne auf dem Nachhauseweg nach einem feucht-fröhlichen Beisammensein gemeinsam an einer Kameradin vergriffen haben.

Am Dienstag befragte die Sechste Große Strafkammer den ehemaligen Verteidiger des Solingers, den Bad Kreuznacher Rechtsanwalt Christoph Velten, der den Mann Anfang 2021 während eines Verfahrens vor dem Landgericht Bad Kreuznach vertreten hatte. Dort war der Solinger im Februar 2021 gemeinsam mit einem 30-jährigen Pirmasenser verurteilt worden, weil die Zeitsoldaten nach Überzeugung der dortigen Strafkammer im März 2018 eine Kameradin in der Kaserne am Bundeswehrstandort Baumholder vergewaltigt hatten. Bei der Soldatin handelte es sich um dieselbe junge Frau, an der sich der Solinger drei Monate später noch einmal vergangen haben soll – ebenfalls gemeinschaftlich mit einem Kameraden, diesmal allerdings mit dem Meckenheimer am Standort Zweibrücken.

Der Solinger „wohnt“ nach wie vor in Zweibrücken – nun aber in der hiesigen Justizvollzugsanstalt, wo er eine dreijährige Freiheitsstrafe absitzt. Deshalb hat er es nicht weit ins Landgericht, wo sein aktuelles Verfahren läuft. Der mitangeklagte Meckenheimer befindet sich hingegen auf freiem Fuß.

Zur Erläuterung: Die Soldatin hatte sich erst nach dem zweiten Vorfall dieser Art in Zweibrücken einer Kameradin anvertraut, mit der sie sich eine Wohnung geteilt hatte. Die Kameradin meldete den Vergewaltigungsvorwurf dann über einen weiteren Soldaten einem Vorgesetzten der Kompanie. Was den 28-jährigen Solinger nun auch auf die Anklagebank in Zweibrücken brachte – gemeinsam mit dem gleichaltrigen mutmaßlichen Mittäter aus Meckenheim.

Der ehemalige Verteidiger des Solingers sollte am Dienstag Aufschluss darüber geben, ob ein seltsam anmutender angeblicher Vorgang Thema bei dem Bad Kreuznacher Prozess gewesen sei. Die Kameradin soll dem Meckenheimer nach seinen Schilderungen auf dessen telefonisch geäußerten Wunsch hin noch zehn Euro aus dem Hausflur gereicht haben, damit er sich am Automaten eine Packung Zigaretten ziehen kann – und zwar nach der mutmaßlichen Vergewaltigung.

Gibt man jemand noch Geld, der einem zuvor Gewalt angetan hat? Eine Frage, die die Verteidiger der Ex-Soldaten auf der Suche nach einer plausiblen Antwort umtreibt. Am Dienstag bekamen sie sie nicht, denn ihr Kollege aus Bad Kreuznach hatte, wie er sagte, an die Verhandlung von vor zwei Jahren „nur noch eine vage Erinnerung“. Daraus ziehe er aber den Schluss, „dass das (Übergabe des Zehn-Euro-Scheins, Anm. d. Red.) keine Rolle gespielt hat“, vermutete der Rechtsanwalt. „Wir hatten damals ganz andere Baustellen.“

Ganz klar war dagegen der Inhalt eines Sachverständigen-Gutachtens. Es stellte nämlich fest, dass an der untersuchten Kleidung, die die Soldatin in jener Nacht getragen hatte, nur eine „Sekret“-Anhaftung, die von dem Solinger herrührt, außen an ihrer Jeans gefunden wurde. Andere Spuren seien nicht zuordenbar, Sperma-Spuren gar nicht gefunden worden. Von daher deutet also nichts auf eine Vergewaltigung hin, widerlegt aber auch nicht, dass eine stattgefunden hat.

Staatsanwalt Christian Heinekamp hatte den Angeklagten zum Prozessauftakt zur Last gelegt, eine damals 19-jährige Kameradin in der Nacht zum 13. Juni 2018 vor ihrem damaligen Wohnhaus in der Landstuhler Straße in Zweibrücken „gegen ihren ausdrücklich geäußerten Willen gemeinschaftlich und gewaltsam handelnd im Intimbereich berührt“ zu haben. Dabei soll einer der Angeklagten die Frau festgehalten und der andere mit ihr den „vaginalen Geschlechtsverkehr ausgeübt“ haben. Der Meckenheimer hatte den Sex mit der Soldatin zu Beginn des Prozesses zwar eingeräumt – er sei jedoch einvernehmlich gewesen. Der Solinger schwieg bislang zu den Vorwürfen.