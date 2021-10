Prozesse am Landgericht Zweibrücken gegen elf Dealer : Drogenbande rund um die Uhr abgehört und gefilmt

Ein Ermittler erklärte vor dem Landgericht die Überwachungs-Aktivitäten (Symbolbild) gegen die mutmaßliche Dealerbande. Foto: dpa/Arne Dedert

Zweibrücken Polizist berichtet am Landgericht Zweibrücken, wie die elf Männer überführt wurden, die in großem Stil mit Rauschgift gehandelt hätten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rainer Ulm

Was für ein Ermittlungsaufwand! Die mutmaßlichen Mitglieder einer in der Südwest- und Saarpfalz agierenden Drogendealerbande sind offenbar über mehrere Monate hinweg rund um die Uhr abgehört und beim Liefern oder Abholen von Rauschgiften mit extra dafür installierten Kameras gefilmt worden. Das hat in dieser Woche ein Beamter der Kriminaldirektion Kaiserslautern vor der Ersten Großen Strafkammer des Landgerichts Zweibrücken berichtet. Dort wurden die inzwischen vier parallel laufenden Hauptverhandlungen gegen insgesamt elf Angeklagte fortgesetzt.

Bei seinen Schilderungen geizte der 32-jährige Kriminaloberkommissar nicht mit Details. So habe man während der Telefonüberwachung mitgeschnitten, wie sich die mutmaßlichen Drogenbandenmitglieder beispielsweise an einem Schnellimbiss in Einsiedlerhof, an der St.-Marien-Kirche oder an einem Restaurant in der Eisenbahnstraße in Kaiserslautern verabredeten – „vermutlich zur (Drogen-)Geldübergabe“, wie der Beamte aus den vorher geführten Gesprächen ableitete. Mal sei es um den Erlös aus dem Verkauf von 500 Gramm, mal von mehreren Kilogramm Marihuana gegangen. Manchmal wurde an den einzelnen Treffpunkten auch Rauschgift übergeben. Zudem hätten die Überwachungskameras vor einer „Bunkerwohnung“, von der aus offenbar dort zwischengelagerte Drogen verteilt wurden, mehrere Männer aufgenommen, die große Ähnlichkeit mit den Angeklagten aufwiesen. Mal sei einer der Verdächtigen mit einem leeren Rucksack gekommen und mit einem vollen wieder weggefahren – mal auf einem Fahrrad, mal auf einem Elektro-Roller.

Offenbar waren die Bandenmitglieder nachtaktiv, denn viele dieser Geschäfte spielten sich nach den Erkenntnissen des Ermittlers in den Abendstunden ab. Minutiös schilderte er die Zeitpunkte der Lieferung oder Abholung von Drogen. Die Personen auf den Videos hätten recht sicher identifiziert werden können – beispielsweise anhand extravaganter Schuhe, die einem der Angeklagten zweifelsfrei zugeordnet werden konnten, sagte der Kriminaloberkommissar.