Landgericht Zweibrücken Zweiter Ex-Bankkassierer zu mehrjähriger Haftstrafe verurteilt

In seiner Urteilsbegründung sagte der Vorsitzende Richter Jochen Pohlit am Donnerstagspätnachmittag, es sei „unklar“ geblieben, was die damaligen Kassierer als „Ausgangsmotivation“ getrieben habe, einem angeblich klammen Werttransporteur, der eine Zeit lang auch für die VR-Bank tätig gewesen war, auf dessen Bitten hin mehrmals Geld aus der Kasse herüberzureichen. „Es war wohl keine Barmherzigkeit“, vermutete der Vorsitzende, sondern dessen Versprechen, die immer und immer wieder erbetenen und auch erhaltenen Beträge mit Gewinn zurückzuzahlen. Der „Automatismus“, sich ohne Unterlass aus der Kasse zu bedienen, sei aber „nicht alternativlos“ gewesen. Den Kassierern habe dabei in die Karten gespielt, dass „überlaufende Kosten“ auf dem Zwischenkonto, auf dem der Fehlbetrag verschleiert wurde, akzeptiert und für Kassenkontrollen eingesetzte Mitarbeiter von den beiden Kassieren „manipuliert“ worden seien. „Wann von wem wie viel aus der Kasse entnommen wurde, lässt sich im Nachhinein nicht mehr rekonstruieren“, stellte der Richter fest. Jedoch sei dem 74-Jährigen „eine Mittäterschaft zuzurechnen“. Eine Verjährung kommen nicht zum Tragen. Zwar habe der Angeklagte angegeben, dem Werttransporteur nur bis 2005/06 Geld übergeben zu haben, jedoch sei er bis ins Jahr 2016 hinein, als er aus dem Kreditinstitut ausschied, an den „Täuschungshandlungen“ beteiligt gewesen.