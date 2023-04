Landgericht Zweibrücken Drogen-Prozessauftakt unter Sturmhauben

Dennoch ist der Umstand, dass die beiden heute 38 und 24 Jahre alten Männer damals Teil des Abnehmerkreises der beiden, inzwischen abgeurteilten Hauptangeklagten gewesen waren, auch Bestandteil der aktuellen Anklage. Zudem, dass sie quasi nebenher eine eigene, kleine Drogenbande gründeten – wohl um den Weiterverkauf des Rauschgiftes in der Region Saarpfalz/Südwestpfalz (mit Pirmasens, Zweibrücken und Homburg) zu organisieren. Und das tatsächlich „in nicht geringer Menge“, wie es juristisch so schön heißt. Das Rauschgift, vor allem Marihuana und die synthetische Droge Amphetamin, wurden kiloweise umgeschlagen, unter anderem in Heidelberg, Hochspeyer und Kaiserslautern abgeholt, vorübergehend unter anderem in Wohnungen in Zweibrücken und im Saarpfalz-Kreis eingelagert – in sogenannten „Bunkern“.