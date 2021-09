Heiko Hübscher zu Gast beim Landfrauenkreisverband Südwestpfalz : Klein anfangen und dann steigern

Zweibrücken Mit umfangreichen Informationen und Erläuterungen an aufschlussreichem Bildmaterial brachte Rosengarten-Leiter Heiko Hübscher den Landfrauen auf Einladung des Kreisverbands Südwestpfalz blühende Stauden für den naturfreundlichen Garten näher.

Was pflanze ich wo, wann und wie? Wie erreiche ich ein möglichst natürliches Aussehen bei größtmöglichem Nutzen für die Natur und die Insektenwelt? Wieviel Aufwand mute ich mir dafür zu? Fragen über Fragen, die sich die Landfrauen vom Kreisverband Südwestpfalz stellten und in einem Online-Seminar kompetent von Heiko Hübscher beantworten ließen. Er ist seit 2011 gärtnerischer Leiter des Zweibrücker Rosengartens, zuständig für Planung und Koordination, Neuanschaffungen und alle Arbeiten wie Bepflanzung und Erhalt. Gut 90 Minuten lang referierte er über „Blühende Stauden für den naturfreundlichen Garten“ und vermittelte dabei konzentriert und zugleich locker gebündeltes Fachwissen. Von der Praxis für die Praxis, wie er an zahlreichen Bildern aus dem Zweibrücker Rosengarten wie auch aus seinem heimischen Garten in Rosenkopf belegte.

„Ich wünsche uns gute Erkenntnisse, damit wir auch im nächsten Jahr schöne, blühende Gärten haben“, gab die Vorsitzende, Beate Schnur aus Bottenbach, den Teilnehmerinnen mit auf den Weg. Die Kunst der Gartengestaltung sieht der Rosengartenmeister unter anderem in der Kunst der Beschränkung, angepasst an die Grundlagen: Standort mit seinen Boden- und Lichtverhältnissen sowie die eigene, vorhandene Freizeit. „Was wächst in der Hitze und kann auch einmal so ein kühles Regenjahr vertragen, wie dieses?“, beantwortete Heiko Hübscher mit Gestaltungsbeispielen aus seinem reichen Erfahrungsschatz. Im Prinzip sei es leichter, Sandboden „Wasserhalt“ zu geben, als etwa den Lehmboden auf der Sickingerhöhe an seiner Wirkung als „Badewanne“ mit Staunässe zu hindern. Schotter als Untergrund sowie eingearbeiteter Sand helfen.