Landfrauen-Verein Rimschweiler : Viele Ideen für eine modernen Verein

Der neue Vorstand: Apollonia Germann, Alexandra Loch, Tanja Kreitner, Carmen Schweikart sowie die scheidenden Vorstandsmitglieder Susanne Jaenicke und Beate Berberich. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Die Landfrauen aus Rimschweiler haben seit ihrer Gründung vor drei Jahren bereits mehrere innovative Kurse angeboten. Dabei soll es aber nicht bleiben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cordula von Waldow

In dem großen Pavillonzelt, das die Familie Loch in ihre Einfahrt gestellt hat, ging es kürzlich zu, wie in einer Gärtnerei. Zehn Landfrauen waren unter Leitung von Gastgeberin Alexandra Loch dabei, Adventskränze, Kerzengestecke oder Türkränze zu basteln. Die Biertische bogen sich fast unter der Vielfalt an passend zurechtgeschnittenen Tannen-, Thuja- und Kiefernzweiglein, Kerzen, Zapfen, Zimtstangen, getrockneten Orangenscheiben, Schleifen in allen Farben, Kügelchen und anderem Dekorationsmaterial. Es duftete herrlich nach Harz und die erste Vorweihnachtsstimmung breitete sich aus.

Im Sinne der Nachhaltigkeit stammte so manches Grün aus der Nachbarschaft, wo es sonst entsorgt worden wäre. Nach einer Stunde waren viele Kunstwerke bereits in ihrem Grünanteil fertig. So, wie das von Nicole Oster. Die Katzweilerin hatte über die Landfrauen-App von dem Kranzbinde-Kurs erfahren und freute sich, aufgrund einer Absage den letzten freien Platz ergattert zu haben. Stolz zeigte sie ihr Erstlingswerk und beschloss, sich trotz der mitgebrachten Vielfalt rein auf Naturmaterialien zu beschränken. „Natur ist ja doch am schönsten“, überlegte sie.

Info Der neue Vorstand des Landfrauen-Vereins Rimschweiler: Vorsitzende Alexandra Loch, 2. Vorsitzende Carmen Schweikart, Schriftführerin Tanja Kreitner, Beisitzer: Sandra Steinmanis, Jasmin Lahm, Helga Lehner, Kassenprüferinnen: Isolde Seibert, Apollonia Germann.

Hin und wieder ließ sie sich gerne von Tanja Kreiner helfen. Die Rimschweilerin gehört zu den erfahrenen Kranzbinderinnen und ist jedes Jahr dabei, seit Alexandra Loch den Kurs anbietet. Diesmal kreierte sie ein längliches Kerzengesteck. Doris Pirrung, ebenfalls ein Kreativ-Urgestein, zeigte glücklich ihren Türkranz mit dem lustigen Schild: Lieber Weihnachtsmann, Geschenke hier abstellen“ in weißer Schrift auf einem roten, zur Erde zeigenden Holzpfeil. Alle sind sich einig: „Zusammen macht es viel mehr Spaß.“

Um Alexandra Loch herum türmen sich Basiskränze. Nicht nur ihr großes, altes Bauernhaus wird alljährlich liebevoll geschmückt. Zudem haben die Landfrauen gleich Gestecke und Adventskränze für den Verkauf gefertigt, die am vergangenen Samstag beim Rimschweiler Weihnachtsmarkt erworben werden konnten.

Für die Gründungs-Stellvertreterin Alexandra Loch des vor drei Jahren aus der Taufe gehobenen Rimschweiler Landfrauen-Vereins ist es ihre erste Veranstaltung als Vorsitzende. Vor rund zwei Wochen hat sich die Gründungs-Vorsitzende, Susanne Jaenicke, aus gesundheitlichen Gründen von der Vorstandsarbeit zurückgezogen, ebenso wie Kassenführerin Beate Berberich. Die Kasse führt, da sich keine Nachfolgerin fand, ebenfalls Alexandra Loch. Zur Stellvertreterin gewählt wurde die ortsbekannte, langjährige Bäckereiverkäuferin Carmen Schweikart.

Der Rückblick zeigt: Trotz der Herausforderungen während der Coronazeit ist der Verein mit vier neuen, engagierten Frauen auf mittlerweile mehr als 20 Mitglieder angewachsen. Zu den durchweg gut angenommenen Aktivitäten gehören unter anderem diverse Kochkurse sowie das beliebte Handarbeits-Bootcamp. Beides soll im kommenden Jahr fortgesetzt werden. Und auch der im Sommer zunächst intern getestete Abend mit pfälzischen Tapas wird nächsten Sommer als Kochkurs für interessierte Frauen stattfinden.

Der neue Vorstand hat sich bereits konkrete Ziele gesetzt. Alexandra Loch berichtet: „Wir wollen neue Angebote für Kinder und Jugendliche schaffen, um sie von klein auf an die Gemeinschaft und das Wirken in der Gemeinschaft heranzuführen.“ Um endgültig die Vorurteile auszuräumen, sollte bereits die Jugend erfahren: „Landfrauen sind modern und haben oft witzige Ideen.“ Jung, dynamisch, erfolgreich eben. So wird es im kommenden Jahr ein gemeinsames Laternenbasteln geben. „Es bastelt nicht jeder in Schule und Kindergarten. Wer Spaß daran hat, findet bei uns Anleitung und Unterstützung.“ Weitere Ideen sind beispielsweise ein Tortenback-Kurs, Koch- und Backkurse für Kinder, konkret der Kurs Power-Frühstück im April. Ein Sponsor im Ort sei dafür bereits gefunden.