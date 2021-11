Landfrauen-Verein Rimschweiler : Wie man Kränze selbst binden kann

Zweibrücken Mit dem Kranzbinde­Workshop nehmen die Landfrauen Rimschweiler wieder Fahrt auf. Als Service gibt es auch handgefertigte Unikate zu erwerben. Das Programm 2022 verspricht einige Höhepunkte.

Vor zwei Jahren nahmen an dem Workshop unter ihrer Leitung zehn Frauen teil. In diesem Jahr lädt das Vorstandsmitglied der Rimschweiler Landfrauen der Einfachheit halber zu einem Workshop in den eigenen Garten ein. „Wir stellen für alle Fälle ein Zelt auf. Damit jeder Bewegungsfreiheit hat, müssen ohnehin große Abstände eingehalten werden“, plant sie.

Kulinarische und gesellschaftliche Freuden bieten der geplante Tapas-Abend mit pfälzischen Tapas zu pfälzischen Weinen im Frühjahr und natürlich die Kaffeetafel „Anno dazumal“ im Bürgerhausgarten am Wochenende vor den Sommerferien. „Danach fragen ganz viele immer wieder“, erinnert Alexandra Loch an das gut besuchte Debüt mit Autorin Sarina Keller vor zwei Jahren. Wie vieler Orts, gilt auch in Rimschweiler: Wir sehen, was gerade machbar ist und setzen das um. Zunächst den Kranzbindekurs am Samstag, 20. November, von 11 bis 15 Uhr in der Vogesenstraße 62. Anmeldung und Kranzbestellung bis Montag, 15. November, bei Alexandra Loch, Tel. (0 63 32) 47 97 977.