Jubiläum in Oberauerbach Ein Landfrauen-Verein am Puls der Zeit

Auf einen Wermutstropfen wies Danner allerdings hin: „Die jungen Frauen fehlen, bei uns und auch in anderen Vereinen. Die Gründe sind vielfältig: Doppelbelastung in der Care-Arbeit oder Kindererziehung und Beruf fordern die Frauen.“ Sie mahnte, dass Frauen gerade in der Care-Arbeit, also Tätigkeiten des Sorgens und Sichkümmerns vor allem in der Familie, immer noch eineinhalb Mal so lange arbeiten würden als Männer. Sie hofft, das werde sich in Zukunft bessern.