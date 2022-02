Landfrauen-Kreisverband Südwestpfalz : „Jede Frau ist schön“

Zweibrücken Kleider machen Leute. Doch eine Stilberatung online? Der Landfrauen-Kreisverband Südwestpfalz ließ sich mit Imageberaterin Bettina Hetzler auf dieses Wagnis ein. Die Teilnehmerinnen lernten binnen zwei Stunden an vielfältigen Beispielfotos, welche Typen sie verkörpern und welche Kleinigkeiten eine große Wirkung haben können.

Zwei Stunden lang stellte sie unter dem Motto „In wenigen Schritten zu gutem Aussehen – beruflich wie privat“ die zahlreichen Faktoren für einen strahlenden Auftritt vor. In vier Schritten beschrieb sie ausführlich die Themen Farbe, Stil, Accessoires sowie Make-up und Frisur. Erst die perfekten Farben bringen das Gesicht zum Strahlen. Ausführlich beschrieb die Image-Beraterin die vier jahreszeitlichen Farbtypen und zeigte an Beispielfotos die jeweilige Farbpalette sowie die Wirkung auf die persönliche Ausstrahlung. (siehe Info).

Schnell sahen die Teilnehmerinnen: Die falschen Farben lassen eine blass, ja krank aussehen. Wichtig für die Wahl nicht nur des Kleidungsstils, sondern auch der Farbe sei der Anlass. So wirke ein Business-Look mit einem hellen Unterzieher oder einer weißen Bluse unter einem dunklen Blazer seriös, dunkelblau etwa unterstreiche die Dynamik. Der Stil richte sich nach der Körperstruktur mit Körpergröße, Schulter- und Hüftbreite, Proportionen und der eigenen Persönlichkeit.

„Jede Frau ist schön“, gab Bettina Hetzler ihren Teilnehmerinnen mit. Und jede könne in ihrem Körper ganz toll aussehen. Interaktiv erkannten die Teilnehmerinnen an Fotos günstige oder weniger günstige Formate oder Kombinationen. Immer gelte es, tolle Proportionen ins Scheinwerferlicht zu rücken und von Zonen, die einem selbst weniger gut gefallen, abzulenken. Das Problem sei der Vergleich mit anderen statt des Blicks auf die eigenen Stärken. Profitiert ein langer, schmaler Körper von einem nach oben zunehmend heller werdenden Farbverlauf, wirken kleinere Personen durch Streifenmuster noch gestauchter. Hier ziehen Ton-in-Ton-Kombinationen von Ober- und Unterteil mehr in die Länge.