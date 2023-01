Landfrauen-Kreisverband Südwestpfalz : Viel Programm von Achtsamkeit bis Zucker

Landwirtin Heike Bißbort, die neue Vorsitzende des Landfrauen-Kreisverbands Südwestpfalz, freut sich über die Vielzahl an sowohl schönen wie auch praktischen Terminen in diesem Jahr. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Das neue Jahresprogramm des Landfrauen-Kreisverbands Südwestpfalz verspricht eine Vielzahl an attraktiven Veranstaltungen. Informationen gibt es zu verschiedenen regionalen Produkten – und Studienreisen führen bis in den Norden Deutschlands.

„Aktiv, modern, offen“. Dieser Wahlspruch beschreibt zusammengefasst die Qualitäten, für welche die zahlreichen Landfrauen bundesweit stehen. Allein in der Südwestpfalz als einem von drei Kreisverbänden im Landesverband Pfalz, vereinen sich mehr als 2000 aktive Frauen in über 30 Ortsvereinen, quer durch alle Altersklassen. Hier verbinden sich die Generationen, um voneinander, übereinander und miteinander zu lernen. Der Landfrauenverband zählt zu den größten Weiterbildern bundesweit und beeindruckt mit einem höchst facettenreichen und abwechslungsreichen Programm. Die Vielfalt reicht weit über die klassischen Themen Ernährung und Nahrungszubereitung oder kreatives Gestalten hinaus – mit Bereichen wie den Umgang mit digitalen Medien, Führungskompetenzen, Persönlichkeitsbildung, Natur-Verantwortung oder Gesundheit und Achtsamkeit.

Was Heike Bißbort, die neue Vorsitzende des Landfrauen-Kreisverbands Südwestpfalz, besonders freut, ist die Vielzahl an sowohl schönen wie auch praktischen Terminen. Die Landwirtin aus Windsberg denkt dabei besonders an die Genussfahrt durch die Pfalz im Juni oder den Brotback-Workshop im Oktober. Dabei dürfen die Teilnehmerinnen in der Kügler Mühle in Siebeldingen selbst kneten und Südtiroler Vinschgauer sowie Mühlenbrot backen. Dabei erfahren sie Interessantes über die Zutaten, das Backen und was dazu gehört.

Die Genussfahrt durch die Pfalz führt bereits im Juni nach Edenkoben zu einer Bäckerei und nach Mutterstadt, wo bei einer Landfrau die Herstellung regionaler Produkte erlebt werden kann, bevor es zur Burgenromantik auf die Rietburg geht.

Im März geht es zu Besichtigung und Führung durch die Wasgau-Ölmühle und das Schuhmuseum nach Hauenstein. Zum Herz-Thema der Vorsitzenden „Verbraucheraufklärung an Hand von Produkten, die wir in der Pfalz haben“ passt zudem der DLR-Vortrag „Zucker – Fakten und seine Folgen“ im März, der helfen soll, Zusammenhänge besser zu verstehen. Dazu passend soll im November eine Betriebsbesichtung bei der Firma Südzucker in Offstein stattfinden.

Beim Frauenfrühstück zum Jahresbeginn am 21. Januar im Hotel Kunz in Winzeln geht es mit der Frage „Was würde der kleine Prinz dazu sagen“ um sieben Lektionen des Lebens. Im März lädt der Landesverband Pfalz zu dem Workshop „Vom Ich zum Wir“ in die CityStar Jugendherberge Pirmasens. Im November hilft ein Vortrag dabei, das alltägliche Gedankenkarussell zu stoppen – dann heißt es „Gelassenheit beginnt im Kopf“.

Außergewöhnlich ist im Mai der Vortrag „Kein Ekel vor dem Egel“ in Heltersberg, in dem es um alternative Behandlungsansätze bei Arthrose geht. Natürlich blicken die Landfrauen der Südwestpfalz auch im neuen Jahr gerne wieder über den Tellerrand der Pfalz hinaus. Im September führt eine Lehrfahrt in die schöne Hansestadt Hamburg und vor allem in das herrliche „Alte Land“ mit seinen Streuobstwiesen. Einer Busrundfahrt folgt die Besichtigung eines norddeutschen Obstbaubetriebs. Neben dem Besuch bei einem Bio-Gemüsebetrieb in Schleswig-Holstein und einer Krabbenkutterfahrt auf der Nordsee von Büsum aus wird die Hansestadt Hamburg mit ihrem großen Hafen erkundet. Die Rückfahrt führt auf den Bergpark Wilhelmshöhe bei Kassel mit seiner barocken Anlage.

Bereits im April lockt das Tina Turner Musical zu einer Tagesfahrt in die schwäbische Hauptstadt Stuttgart. Um der dunklen Jahreszeit etwas zu entkommen, gönnen sich die Landfrauen wie immer im Januar und Februar an drei Terminen wohltuende Wochenenden mit „Wasser, Wärme & Wellness“ im Hotel Pfalzblick in Dahn.

Bei allen Veranstaltungen und Fahrten sind gemäß der Offenheit der Landfrauen Gäste von Herzen willkommen. Ist eine Veranstaltung nicht ausdrücklich ausgeschrieben für Frauen, sind alle Landmänner und solche, die es werden wollen, ebenso herzlich willkommen.

In der Kügler Mühle in Siebeldingen backen die Landfrauen bei einem Kurs ihr eigenes Brot. Foto: xxxx/Bonenberger