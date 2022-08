Landfrauen Contwig und Stambach planen ihre Fusion : Gemeinsam stark in einem Verein

Contwig-Stambach Die beiden Landfrauenvereine Contwig und Stambach möchten sich zusammentun, um auch weiterhin zukunftsfähig zu bleiben. In einer ersten Versammlung wurde jetzt diskutiert, wie eine Fusion reibungslos gelingen könnte.

Nach dem plötzlichen Tod der langjährigen Vereinsvorsitzenden Hildtrud Hiller und ohne eine Nachfolge ist die Zukunft der Contwiger Landfrauen ebenso ungewiss, wie die der Stambacher Vereinsschwestern. Deren Vorsitzende, Gertrud Stauch, möchte ihr Amt nach mehr als 25 Jahren gerne in jüngere Hände übertragen. Die Kreisverbandsvorsitzende Beate Schnur berichtet: „Wir haben uns in einer sehr angeregten Runde darüber ausgetauscht, wie man sich eine Fusion und ein Fortbestehen der Landfrauen in einem gemeinsamen Verein vorstellen könnte.“ Die große Bereitschaft und die Einigkeit darüber, dass die Vereine beide weiter leben wollen, hat Beate Schnur ebenso optimistisch gestimmt, wie die Teilnahme junger „Noch-nicht-LandFrauen“. Bevor man etwas in Stein meißelt, muss es ordentliche Mitgliederversammlungen geben und die Entscheidung offiziell verabschiedet sein, weiß die Kommunalpolitikerin in ihrem Heimatort Bottenbach. Für die Bedeutung der LandFrauen-Arbeit für die beiden Ortsteile seien alle Beteiligten sehr aufgeschlossen gewesen. Nun gelte es, die Jüngeren „an die Hand zu nehmen und das Interesse zu wecken, auch für die Vorstandsarbeit.“ Allen ist klar: Jeder Ortsverein hat seine eigenen Gewohnheiten und so verlangt eine Zusammenführung beider zunächst einmal Kompromisse auf beiden Seiten, bis ein gemeinsamer Konsenz gefunden ist. Beate Schnur beschreibt: „Als Ziel haben wir vereinbart, dass die vorhandenen Teams sich im September zusammen setzen, um gemeinsame Veranstaltungen noch bis zum Jahresende zu konzipieren und zu planen, damit man mal ein Gespür dafür bekommt, wie eine Zusammenlegung laufen kann.“ Während Contwig die Problematik aufweist, dass es gar nicht so viele Räumlichkeiten gibt, die von Vereinen genutzt werden können, da das Bürgerhaus vom Kindergarten belegt ist, sind die Stambacher bereits seit vielen Jahren sehr gut und vor allem kostenneutral im Sportheim aufgehoben. Dort bestehen gute Möglichkeiten, um Veranstaltungen durchzuführen. Davon hat auch der Kreisverband Südwestpfalz bereits das eine oder andere Mal Gebrauch gemacht.