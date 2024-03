Landesvorsitzende Corinna Lindemann beim Naturschutzbund Zweibrücken Schwierige Zeiten für den Naturschutz

In ihrem Vortrag stellte Lindemann auch erfolgreiche Projekte des Landesverbandes vor. So übernahm der Nabu Rheinland-Pfalz die Flächensicherung der Westerwälder Seenplatte. Mit dem Kranichwoog schuf er einen Rastplatz für die Zugvögel in der Nähe von Hütschenhausen. Weit über hundert Vogelarten wurden am Kranichwoog bereits gesichtet. International tue sich auch viel, so Corinna Lindemann. Das Weltbiodiversitätsabkommen von Montreal will 30 Prozent der Erdoberfläche bis zum Jahr 2030 unter Naturschutz stellen lassen.