Landesprogramm PEK-RP Historischer Schuldenschnitt für Zweibrücken

Selbstverständlich sei das Entschuldungsprogramm auch an gewisse Vorgaben gebunden, einen ausgeglichenen Haushalt zum Beispiel. „Das ist eine große Aufgabe, die hier vor uns liegt“, betonte Gauf. „Was uns allerdings nun auch leichter fallen wird, als in den Vorjahren“, ergänzte Wosnitza. „Durch den Wegfall dieser immensen Kreditsumme sparen wir nun jedes Jahr 2,3 Millionen an Zinsen. Nehmen wir diese zur Tilgung unserer Restschulden, wären wir in 15 Jahren fertig. Das PEK sieht 30 Jahre vor.“