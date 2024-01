Ankündigung beim Neujahrsempfang Dettweiler tritt nicht mehr an

Die Erfolgsbilanz für die 27 „Dienstjahre“ von Ortsvorsteher Kurt Dettweiler zusammen mit den jeweiligen Ortsbeiratsmitgliedern ist lange gewesen. Begann mit dem Kampf um die Schulsporthalle für die Grundschule, was jetzt im Februar mit der festlichen Einweihung auch schon 20 Jahre her sei, so Dettweiler. Das erfolgreiche Sanieren der beiden Dorfgemeinschaftshäuser, wie die 700-Jahr-Feier für Mittelbach waren weitere Stationen, die Versorgung beider Ortsteile mit Erdgas ließ Dettweiler nicht unerwähnt. Beim Rückblick zu dem, was in 27 Jahren passiert ist, wusste Kurt Dettweiler viel kleine Erinnerungspuzzelteile in den Mittelpunkt zu rücken. Geblieben sei allerdings eins: Nur zusammen sind und waren wir stark!“ Mit Aaron Holaus, dem derzeitigen Stellvertreter von Kurt Dettweiler, nannte dieser auch schon einen Bewerber für das Amt des Ortsvorstehers bei den Kommunalwahlen.