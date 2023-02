Widerstand auch im Ältestenrat : Kommission zu Spundwand: FWG lässt nicht locker

Zweibrücken „Ich will der Stadt nicht schaden. Aber ich will, dass die ganzen Vorgänge genau beleuchtet werden“, sagt FWG-Fraktionschef Kurt Dettweiler.

Die FWG bleibt dabei: Eine Kommission sollte die Vorgänge rund um die Chaos-Spundwand am Schwarzbach intensiv beleuchten. Wie berichtet, war die Stimmung in der jüngsten Stadtratssitzung klar gegen das Begehren; die Verwaltung hatte aber vorgeschlagen, den Antrag im nichtöffentlichen Ältestenrat zu beraten –und der Antrag wurde vertagt.

Wie FWG-Fraktionschef Kurt Dettweiler auf Merkur-Anfrage nun mitteilt, habe auch der Ältestenrat, in dem alle Fraktionschefs gemeinsam mit dem Stadtvorstand um Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) tagen, das Nein bekräftigt. „Es wurde kontrovers diskutiert. Am Ende gab es zwar keine Abstimmung – aber klar war, dass alle unserem Wunsch ablehnend gegenüberstehen“, bedauert Dettweiler.

„Natürlich müssen wir mit Bedacht vorgehen, das ist doch klar. Wir dürfen juristisch keine Angriffsfläche bieten. Ich will der Stadt nicht schaden. Aber ich will, dass die ganzen Vorgänge genau beleuchtet werden. Auch, wenn das Gutachten zur Spundwand, das jetzt vorgelegt wurde, hervorragend ist: Es gibt immer noch Unklarheiten. Ich bin Ingenieur, war selbst früher Baudezernent, das Thema beschäftigt mich. Ich habe mir bereits einen Ordner angelegt, um alles rund um die Spundwand Revue passieren lassen zu können“, so der FWG-Chef.