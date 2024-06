27 Jahre an der Spitze Mit dem Glück an der Seite

Es war das Los, das Kurt Dettweiler am 16. Juli 1997 zum neuen Ortsvorsteher von Mittelbach-Hengstbach machte. Nach zwei unentschiedenen Wahlgängen hatte der Zufall zu entscheiden, wer nach 25 Jahren in Helmut Rufs Fußstapfen treten sollte. Das Glück war ihm hold und ebnete Kurt Dettweiler an diesem schicksalhaften Mittwoch den Weg für eine ereignisreiche und erfolgreiche Karriere.