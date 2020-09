Kurt Bellaire feiert seinen 90. Geburtstag : Mit Ehrgeiz und Güte ganz nach oben

Zweibrücken Ob als Aktiver oder als Trainer: Der Sport spielte eine wichtige Rolle im Leben von Kurt Bellaire. Am heutigen Dienstag feiert er seinen 90. Geburtstag.

Am heutigen Dienstag feiert Kurt Bellaire seinen 90. Geburtstag. Der rüstige Senior blickt auf ein bewegtes Leben zurück. Nach dem Abschluss der Volksschule begann er eine Lehre beim Zweibrücker Traditionsunternehmen Dingler, bei dem auch sein Vater tätig war. Anfangs deckte er Dächer, dann wurde er ins Konstruktionsbüro beordert. Dort restaurierte er Pläne, die durch den Krieg Schäden erlitten hatten. „Von meinen drei Jahren Lehrzeit habe ich zwei Jahre an den Plänen gearbeitet“, erinnert er sich.

Ebenso unersetzlich war er bei den abendlichen Einladungen. Spätestens nach 30 Minuten hatte der Westpfälzer die Gäste für sich eingenommen, denen er pfälzische Hymnen wie „In de Palz geht de Parrer mit de Peif in die Kerch“ mit Inbrunst vortrug. Lewwerworscht, Stambes oder Saumaache wurden durch ihn im Ausland bekannt. So lernte er viel von der Welt kennen, war in China, USA, Afrika und Südamerika.

Regelrecht auf den Leib geschnitten war ihm aber die Tätigkeit als Trainer. Seine freundliche und verständnisvolle Art beeindruckte viele junge Sportler. Als herausragendsten Erfolg konnte er mit seinen 400-Meter-Läufern den Pfalzrekord über 4x400 Meter im Jahre 1970 verbuchen. „Ich kannte damals Gerd Hornberger, den Vorsitzenden des Leichtathletikverbandes Pfalz“, so Bellaire, „der bot mir eine Zusammenarbeit mit Waldfischbach an. Die hatten dort zwei Staffelläufer, die gut in mein Team bei der VT Zweibrücken passten und die dann in Zweibrücken trainierten.“