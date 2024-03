„Mythos Paris“ Thema beim Kunstverein Zweibrücken Im Auge des Betrachters

Im Rahmen der Vortragsreihe des Kunstvereins war am vergangenen Donnerstagabend Roland Augustin, Sammlungsleiter der fotografischen Abteilung des Saarlandmuseums Saarbrücken im Stadtmuseum Zweibrücken zu Gast. Sein Thema war die aktuelle Ausstellung in der Modernen Galerie Saarbrücken – „Mythos Paris, Fotografie 1860 bis 1960“. Da der Kurator sehr viele verschiedene Aspekte der Ausstellung beleuchtete und anhand von einzelnen Fotografien in den gezeigten 100 Jahren die jeweiligen geschichtlichen Hintergründe und Intentionen der bekannten Fotografen anschaulich erläuterte, war der Vortag sowohl für Gäste interessant, die die Ausstellung schon besucht hatten, als auch für solche, die noch einen Besuch planen.