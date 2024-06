Jahresausstellung des Kunstvereins Zweibrücken im Stadtmuseum „Fragmente“ der Zweibrücker Kunst-Szene

Unter dem Titel „Fragmente“ wurde am vergangenen Sonntag die Ausstellung des Zweibrücker Kunstvereins im Stadtmuseum eröffnet. Ein Thema, das für alle passend ist, findet Kunstvereins-Vorsitzender Kurt Becker, der den Verein in einer Doppelspitze, zusammen mit Marina Beyer, leitet. Fragment – das sei ein weit gefasstes Motto, so Becker. Das Wort erinnere an archäologische Funde, an Konzepte der Lückenhaftigkeit und Unvollständigkeit und an verwirrte Gedanken. Es vermittle uns Erkenntnisse über das, was einmal war. Und schließlich erinnere es an das Heute, an die fragmentierte Zeit, in der wir lebten.