Einweihung in Ixheim ins Wasser gefallen Komplett neu verlegter Platz nicht bespielbar

Thorsten Gries wollte am Nachmittag auf Anfrage noch kein Urteil fällen. „Es muss jetzt genau untersucht werden, warum sich das Wasser an der Seite hin zum Sportheim sammelt.“ Gries stellte auf Facebook ein kurzes Video ein. Zu sehen ist, wie er an besagter Stelle mit einem Fuß im Gummischuh auf den Rasen drückt – sofort bildet sich eine Pfütze. Wohlgemerkt: Der Platz erhielt eine gänzlich neue Entwässerung. Zumindest für einen Laien wirkt es so, als sei dieses Ziel nicht erreicht, schaut man sich das „Pfützen-Video“ an. Gries sprach von „Stauwasser“ am Sportplatz. „Es muss jetzt genau geprüft werden, ob die Arbeiten wirklich korrekt ausgeführt wurden.“ Der Platz habe als Unterschicht Kork. „Das ist ein ganz neues Verfahren, es rührt daher, dass die EU nicht mehr möchte, dass auf Sportplätzen Granulat verlegt wird, da dieses ins Erdreich dringen könne.“